J'ai regardé des commentaires sur Amazon Us



Sur 41 commentaires aucun pour voir que c'est juste un upscalling , ce n'est pas vraiment la qu'on apprendra si l'upscal est bon ou non !



Ca se plaint surtout que l'image est en 1.33 , refrain connu !



Sur Amazon allemagne idem mais une personne au moins s'en ai rendu compte !

Ils se sont quand même fait refiler Captain Future en SD sur Blu ray sans qu'il ai grande réaction , ils ont surtout réagit sur le prix, car l'éditeur s'est plus lâché qu'en France (l’intégrale a été bradé a 35€ sur Amazon FR ,il y a peu )



Les éditeurs peuvent facilement les sortir en 4k sans probléme, et Toei recycler ses vieux masters SD pour la niéme fois.

Et oui ca arrive la 4K en décembre Au japon le film Cobra aura son Blu ray UHD .





Dybex continuer a rentabiliser son vieux catalogue (on dirait qu'ils ont quand même conservé pas mal de licences)



Mise a jour des titres qu' avaient Dybex qui ressortent en blu ray ou qui sont sortis dans d'autres pays, possible qu'il en manque .



-Ergo proxy (sortie)

-Wolf's rain upscal (sortie prévue)

-Noir HD native (sortie )

-Yuyu hakusho HD native ( sortie annoncée mais plus de nouvelles)

- Coicent + Five Numbers (idem annoncée et plus rien )

-Paranoia Agent (sortie)

- Fullmetal Alchemist (sortie prévue)

-The five star stories - Film (sortie)

-Cowboy bebop HD native (sortie)

-Escaflowne HD native (en projet)

-Neon Genesis Evangelion série HD native (en projet)

-Silent Moebius 2 films (sortie)

-Gunbuster OAV HD native

-Gunbuster 2: Diebuster OAV

-Lain HD native

-Haibane Renmei (upscale)

-Read or Die (Upsale)

-Le film Harmagedon Hd native

-Shakugan no Shana

-Queen's blade (HD native)

-Rin: daughters of Mnemosyne uspscale

-RahXephon (upscale)

-Giant Robo

-The Big O (upscale seconde partie )

-Outlaw Star

-Onegai Teache( Upscale)

-You're Under Arrest : The Movie