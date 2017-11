RAFNAS Tome 1

Il y a bien longtemps, la planète RAFNAS a été colonisée par les humains. Au contact de son atmosphère, ils ont changé et peuvent maintenant flotter dans les airs. La planète est quant à elle parcourue par de géants courants rocheux aériens appelés “streams”. C'est dans cet univers rude et désertique que nous faisons la rencontre des deux personnages principaux : Lima, la nouvelle vigie chargée de surveiller l'activité des streams qui est dotée d'une capacité incroyable à se déplacer parmi eux et Ragi, un des rares humains originels qui ne peut pas voler et qui travaille dans une mine. Leur rencontre sera au cœur du récit puisque malgré leurs différences et leurs caractères difficiles, ils vont s'allier pour tenter de sauver un village menacé de destruction par un courant rocheux devenu incontrôlable. Leur singularité va également les rapprocher. En effet, le champ de force de Lima est trop puissant pour que les rafnésiens l'approchent sans se sentir mal alors que Ragi est le seul de par sa nature à pouvoir l'approcher. Cependant ce dernier vit avec un masque car l'atmosphère de la planète est mortelle pour lui. Bravant le danger et l'appréhension de ceux qui les entourent, ils vont tout tenter pour sauver les habitants du village. Pourront-ils relever ce défi ? Et Ragi pourra-t-il se rapprocher de Lima pour qui il éprouve des sentiments forts ? L'épopée de RAFNAS va vous emmener vers un voyage plein d'aventures inoubliables !

SCARY TOWN Tome 1 &2

Kouichi n'aime pas sortir. Il ne va presque plus au lycée et vit dans un minuscule appartement avec son père. Ce dernier a perdu son travail et vit de petits boulots pour le moins étranges. Ils habitent tous les deux dans la ville de Kuromachi qui est tout sauf normale. En effet, de drôles de choses s'y passent : un supermarché fait des offres spéciales pour des zombies, les travaux publics ressemblent plus à une chasse au monstre et il y a un centre commercial souterrain tout à fait glauque. Kouichi n'est pas épargné dans sa vie quotidienne puisque la voisine essaie de le dévorer, son professeur de chimie cuisine de la viande de zombie, son grand père possède une auberge miraculeuse et quand il essaie de trouver un petit boulot, il manque de se faire dévorer par une créature aquatique.

Un jour, son père disparaît et il va tout faire pour le retrouver, Il recevra l'aide d'une fille mystérieuse portant un masque en permanence et semblant admirer sa famille. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Bienvenue à Kuromachi !

TETSUMIN Tome 1

Miro habite sur la petite île de Sasaraï. Plutôt timide et angoissée pour un rien, elle vient d'intégrer le lycée.

Mais cette vie en apparence normale va totalement basculer dans l'horreur.

Un soir, elle trouve un téléphone portable et celui-ci se met à sonner. Son propriétaire est au bout du fil et il lui demande de le lui rendre au sanctuaire de la ville. Arrivée sur les lieux, la jeune fille est témoin d'une agression et est elle-même attaquée par un homme. Sauvée de justesse par l'un de ses camarades, elle prévient la police. Le téléphone qu'elle a trouvé sonne à nouveau et son propriétaire lui fait alors une révélation surprenante : l'île a été envahie par des êtres de fer venus d'ailleurs et ils sont en train de remplacer la population en prenant leur apparence !

Paniquée par cette nouvelle, Miro veut s'assurer que le camarade qui l'a secourue va bien. Elle le retrouve sur le toit de l'école alors qu'il est en train de se faire attaquer par le même homme ! Tentant de l'aider, elle est agressée et projetée contre un mur. En se réveillant, elle s'aperçoit qu'elle a perdu son visage… Elle est elle-même un être de fer !

Minuscule Tome 5,

Inspecteur Kurokôchi Tome 14

Somali et l'esprit de la forêt Tome 3

Pygmalion dans ce 3e et dernier tome

L'Enfant et le Maudit Tome 3

SF, Horreur, Fantasy, Invasion, Féérique, Police, Mascottes et ConteL'automne est là ! Les températures baissent et il n'y a rien de mieux pour rester au chaud et dévorer des lectures passionnantes ! Komikku éditions a donc décidé de sortir L'ARTILLERIE LOURDE pour rassasier l'appétit des lecteurs : Scary Town Tome 1 & 2, Minuscule Tome 5 et Inpecteur Kurokôchi Tome 14 le 12 octobre 2017 et Rafnas Tome 1, Tetsumin Tome 1, Somali et l'esprit de la forêt Tome 3, Pygmalion Tome 3 et L'Enfant et le Maudit Tome 3 dès le 26 octobre 2017.3 nouvelles séries (Scary Town, Rafnas et Tetsumin) et 5 suites de séries (Minuscule, Inspecteur Kurokôchi, Somali et l'esprit de la forêt, Pygmalion et L'Enfant et le Maudit) sont donc au programme !DansHakumei et Mikochi partent pour une partie de pêche sur le grand lac. Le temps n'est cependant pas au rendez-vous et il pleut fort. Hakumei qui voulait faire découvrir la pêche à Mikochi s'amuse, mais son amie aimerait surtout rentrer… Découvrez de nouvelles histoires drôles et touchantes dans un univers unique et aux dessins sublimes !nous plonge directement dans l'action : notre policier préféré essaie d'échapper à des soldats d'élite envoyés par le Cerisier de Susanoo pour l'éliminer. Il essaiera ensuite de découvrir le prochain plan machiavélique de l'organisation terroriste qui veut renverser le pays !Somali et le golem poursuivent leur grand périple dansafin de retrouver les derniers humains. Alors que Somali essaie de récupérer une fleur pour exaucer son vœu et rester auprès de son père de cœur, elle va au-devant d'un grand danger !Il est temps de découvrir la vérité sur le projet! Keigo va devoir pour cela affronter son double, créé par son père à partir de son propre ADN. Un final fort et épique où les sentiments s'entrechoquent dans le chaos. Les mascottes pourront-elles être stoppées ?Sheeva et le professeur reviennent dans! La tante de Sheeva est venue la chercher et elle la ramène au pays de l'intérieur. Le professeur est désemparé mais il ne pense qu'au bien de sa protégée. Cependant, les desseins des hommes sont bien plus sombres qu'il n'y parait et un terrible drame se profile…Scary Town Tome 1 & 2, Minuscule Tome 5 et Inspecteur Kurokôchi Tome 14 seront disponibles dès le 12 octobre 2017. Rafnas Tome 1, Tetsumin Tome 1, Somali et l'esprit de la forêt Tome 3, Pygmalion Tome 3 et L'Enfant et le Maudit Tome 3 seront en librairie dès le 26 octobre 2017.