Sa Majesté le Chat

Résumé

Tous les amoureux des chats le savent : à la maison, ce sont eux qui commandent !



Chez Akihiro Kimura, auteur de manga, on comprend vite qui commande : ce sont ses chats ! Depuis ce jour où il a ramené chez lui un premier petit chaton tout mignon, les félins règnent sur son foyer ! Ils l'empêchent de travailler, n'en font qu'à leur tête, se battent pour un rien… Ce sont eux les maîtres, et lui ne semble être là que pour les servir ! Découvrez le quotidien de cinq maîtres chats et de leurs dévoués serviteurs humains… Une vie avec ses joies et ses peines, et surtout pleine d’amour, de gaffes et de ronrons qui feront vibrer le coeur des amoureux des chats.

Le one-shotrevient en librairie et il n'est pas tout seul : les héros de ce manga tout en couleur se déclinent en stickers à coller partout !Sasuke, Arashi, Kohaku et les autres reviennent et sont prêts à se coller partout : votre ordinateur, votre agenda ou encore votre frigo ! Une planche de stickers a été glissée dans chaque volume et sera disponible dès le 2 novembre chez votre libraire.