15 novembre 2017

Intégrale édition limitée BEYOND EVIL

L'histoire

Dans un monde où chaque année de vie se monnaie, il existe des êtres aux pouvoirs surnaturels qui trafiquent dans l’ombre pour contrôler ce marché. Gôta, un lycéen au caractère bien affirmé, se voit un jour contraint de passer un contrat avec Viktor, l'un des plus puissants d’entre eux. Devenu son assistant, le jeune homme va découvrir un univers sombre aux rouages mortels dans lequel il va devoir trouver sa place… Pour rester en vie, devra-t-il perdre son âme ?

Intégrale édition limitée SPACE TRAVELERS

L'histoire

Seul habitant de Planetoïd, située au fin fond du système solaire, Robin est un jeune garçon-robot spontané et naïf. Son quotidien réglé comme une horloge est bouleversé le jour où un lapin humanoïde débarque sur sa planète. Celui-ci, prénommé Usa, s'avère être un évadé du pénitencier de Pluton poursuivi par la terrible armée de l'Alliance du Système Solaire. Pour aider son nouvel ami à échapper aux griffes de ses geôliers, Robin se voit contraint de recourir à une vis rouge jusqu'alors enfermée dans une pièce mystérieuse. Le voilà soudain possédé par une force maléfique et transformé en une arme redoutable, détruisant tout sur son passage ! Heureusement, Usa parvient à le délivrer en ôtant la vis logée dans son œil gauche. Mais ils ne sont pas tirés d'affaire pour autant car l'armée découvre que le petit garçon n’est autre que "le fils des étoiles", qu'elle recherchait depuis des années

Intégrale édition limitée QQSWEPER

L'histoire

Fumi Nishioka au rapport ! Orpheline sans le sou fraîchement débarquée en ville, je n’ai qu’une idée en tête : épouser un homme riche ! En attendant, j'ai été attirée par l'aura mystique d'un bâtiment inhabité de mon futur lycée. Et alors que je m'étais endormie sur place, j’ai été réveillée par un jeune homme aussi séduisant qu'horripilant ! D'ailleurs, ce sadique répondant au nom de Kyûtarô Horikita s’avère être un élève de ma classe. Aux yeux de tous, c’est un virtuose du ménage, mais en ouvrant une porte qui m'a menée à un dédale sombre et infesté d’insectes, j’ai découvert à mes dépens, qu’en réalité, il s'agissait d’un “nettoyeur d’âme” ! Quelqu’un peut me dire ce qui se passe ?!

Intégrale édition limitée YO-KAI WATCH

L'histoire

Nathan est un écolier tout à fait ordinaire. Alors qu’il se promène dans la forêt, il découvre Whisper, un Yo-kai très bavard... Ce drôle de personnage lui offre une Yo-kai Watch, une montre qui lui permet de révéler la présence des Yo-kai autour de lui ! Nathan va s’en servir pour convaincre les Yo-kai de devenir ses amis et d’utiliser leurs pouvoirs pour faire le bien. Le voilà embarqué dans une aventure extraordinaire ! Les Yo-kai sont des entités surnaturelles responsables de tous les petits tracas du quotidien...

Intégrale édition limitée LE GARÇON ET LA BÊTE

L'histoire

Après le décès de sa mère, Ren, 9 ans, refuse de vivre avec sa famille éloignée et prend la fuite. À la nuit tombée, alors qu’il arpente seul les rues du quartier de Shibuya, il est interpellé par un étrange personnage encapuchonné… Sous la cape se cache Kumatetsu, une bête au corps imposant et aux dents aiguisées venue d’un univers parallèle au nôtre. Transporté dans ce monde fantastique peuplé de bêtes étranges, le jeune garçon va se retrouver à son insu disciple de cet ours tumultueux ! Il devra désormais apprendre à composer avec son nouveau maître au tempérament… bestial !

Intégrale édition limitée NISEKOI, KOSAKI MAGICAL PATISSIÈRE :

L'histoire

Kosaki aime en secret Raku, un des garçons les plus populaires de son lycée. Elle lui prépare des pâtisseries, mais le résultat n’est jamais à la hauteur de ses espérances ! Un jour, une étrange petite créature lui propose de devenir une “Magical Girl”. Pour sauver Raku, qui vient d’être pris en otage, Kosaki accepte, mais ce pacte contient une clause pour le moins surprenante… Découvrez le premier spin-off de Nisekoi dans lequel Kosaki se dévoile plus qu’à l’accoutumée !

Pour Noël, soyez prêts à gâter vos amis et familles (et même vous-même tiens !). Kazé Manga a le plaisir de vous annoncer la sortie de 6 jolis coffrets manga, des coffrets collector et en éditions limitées !À partir du, fêtez la fin d’année comme il se doit avec une ribambelle de coffrets exclusifs !Chacun d’eux jouira d’un design inédit et regroupera l’intégrale de plusieurs séries phares du catalogue, du seinen, du shonen, du shojo et du kids ! Cerise sur la gâteau : ces box renfermeront des goodies spécialement réalisés pour l’occasion !Voici la liste de ces cadeaux de Noël tout trouvés :- les 4 tomes du manga- 3 cartes postales inédites- les 5 tomes de la série- 3 cartes postales inédites- les 3 mangas- 3 cartes postales inédites- les tomes 1 à 5 du manga (saison 1 de l'anime)- 1 figurine Jibanyan- les 4 mangas- le roman- 3 cartes postales inédites- les 4 mangas- 3 cartes postales inédites