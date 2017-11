Le prochain enjeu c'est pas plutôt "Y a quoi qui sort en 2018 ?". Une fois les effets Mariole ( Kart / Odyssey ), Splatoon et Zeldouille passé, qui va entretenir la hype ? Pokémon semble à peine avoir commencé sa prod, donc je le vois mal sortir en 2018. Metroid Prime 4 ça semble lointain, au delà de 2018, et vu l'évolution des ventes de la série c'est pas sur qu'il casse entièrement la baraque. Octopath Travelers semble assez avancé pour tenir sa date, mais ça sera probablement au second semestre et le public JRPG rétro reste une niche. J'imagine qu'on aura enfin le Sm4sh DX for Switch avec un poignée de persos en plus pour que les fans soient forcés de repasser en caisse, la compatibilité avec la manette GC tend dans ce sens. Mais quel que soit l'angle pris, et au delà des jeux indés qui sortent presque tous partout, les plannings semblent désespérément vides au delà de l'horizon de la nouvelle année.





