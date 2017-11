Fini une première fois Super Mario Odyssey , avec déjà pas mal de lunes dans les soutes. Je crois pouvoir confirmer que le titre vaut les 8/10 sus-mentionnées. Pas plus, pas moins. On est en-dessous du niveau de fun immédiat et de la fluidité d'un Super Mario Galaxy , et plus proche de la qualité d'exécution d'un Super Mario 3D World - c'est la même équipe. Les mondes sont très inégaux, tant sur le plan esthétique (des décors semi-réalistes alternent avec des environnements plastiques, d'autres très riches cèdent la place à des paysages dépouillés) qu'en tailles, ce qui est un peu déconcertant. Le niveau urbain tant commenté est clairement l'un des meilleurs du titre, à la fois dense et compact, un futur classique de la licence, à la différence du désert qui propose un peu trop d'espace vide pour maintenir l'attention. Ca n'est fort heureusement pas le semi-open world annoncé, mais quelque chose de bien plus raisonnable, comparable à certains villages des Zelda de l'ère GameCube, de sorte que l'action ne s'amenuise pas. Le game-design du jeu est vraiment axé sur la collectionnite intégrale et le farfouillage du moindre recoin, occasionnant des mini-jeux façon Rare à l'ancienne ou bien quelques épreuves plus spécifiquement "plateforme". Ca peut plaire ou déplaire, mais le jeu ne trouve sa vraie dimension que dans l'exploration de chaque parcelle. La difficulté est assez basse, dans la mesure où les vies n'existent plus, où il est possible de dépenser ses pièces en indices et où chaque item attrappé enclenche une sauvegarde automatique ; idem pour les bosses, peu résistants mais toutefois plus réussis que ceux pas mal bourrins de SM3DW - même si le dernier d'entre eux est assez décevant compte tenu du final épique de l'opus Wii U. Les contrôles sont bons, la caméra beaucoup moins lors des phases de saut les plus délicates.



Graphiquement, il faut le dire c'est un jeu Wii U, et sans doute pas le plus beau, mais c'est le prix pour que le framerate tienne la route. Le nouveau gimmick - prendre possession des ennemis en leur jetant la casquette Cappy dessus - marche très bien la plupart du temps et la possibilité donnée au joueur de rebondir sur le chapeau que l'on vient de lancer ajoute un cran de subtilité dans la palette de mouvements déjà bien chargée de Mario. Chaque personnage "possédé" se manie d'une façon un peu différente, un bel effort des concepteurs qui permet de pardonner leur maniabilité pas toujours calibrée - mention spéciale au tank, assez rigolo, et au pivert, super concept. Mais la grande trouvaille, c'est de laisser le joueur continuer son périple après chaque lune ramassée (sur plusieurs centaines), sans le sortir du niveau ; ce seul fait, et la multiplicité des moyens d'accéder à certains items, confèrent un rythme neuf à la franchise. Je ne pense pas a priori que Super Mario Odyssey restera dans les annales comme naguère Super Mario 64 ou Super Mario Galaxy ; le faible liant thématique et esthétique entre les niveaux le rend un chouilla moins harmonieux que d'habitude, et son degré de peaufinage penche plus vers celui de son (très bon) aîné sur Wii U. Par-delà la cohésion réduite, le charme de la série est toujours là, manifesté par la relation Mario-Cappy et de nouveaux autochtones bigarrés et sympas comme seul Nintendo sait les faire, ainsi qu'un fan-service au diapason. Pas le chef-d'oeuvre décrit par les compilateurs empilant les 10/10, SMO avec ses idées par valises et ses fréquents moments de génie pur - le festival de New Donk City, le "château" de Bowser ou le niveau post-game - offre néanmoins à la série de rester au sommet de sa catégorie pour encore quelques années. L'excellence manque de polissage mais n'en demeure pas moins l'excellence. Inutile de davantage chanter les louanges d'un jeu que tout propriétaire de Switch prendra.