Sangreal

vendredi 27 octobre

5,95€ au lieu de 7,45€.

Au Moyen Âge, la princesse An du royaume d’Arabera porte sur ses épaules un lourd secret et désire plus que tout s’en délester… Au beau milieu de luttes sanglantes pour la succession au trône, An fait la rencontre de Circé, une tireuse de cartes de tarot, qui vit dans un quartier pauvre. À la cour qui fourmille d’ennemis, An et Circé vont tenter d’écarter le rideau du destin afin d’accéder à la «voie royale».

Fin juillet, on vous annonçait l’arrivée toute proche de, un Big Kana (seinen) en 3 tomes, basé sur une course à la succession, au cœur d’un royaume du Moyen-âge ! Complots & trahisons seront au centre de cette aventure, qui débutera dès ceLe tome 1 sera proposé au prix découverte deCe poster sera offert avec le tome 1 sur kana.fr & dans les librairies participantes !