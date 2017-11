chevkraken a écrit: Au final, j'ai vraiment l'impression que Sega a fait un melting pote de ce qu'il y a de mieux dans les sonic modern.

Sonic Forces

Generations

facepalm

Désolé de casser l’ambiance mais le jeu est leaké depuis plusieurs jours dans certains pays d’Europe et le consensus semble être queest un jeu très fade, qualitativement médiocre, qui consiste en une suite de lignes droites, des niveaux très courts et recyclant des tonnes d’assets de. Les fans ont passé les crédits au peigne fin et découvert que deux des trois level-designers du jeu étaient des newbies n’ayant jamais touché à un Sonic par le passé. En fait, des langues se délient et il semblerait que SEGA Of America et SEGA Of Europe aient été si consternés par le prototype montré par la Sonic Team - une personne présente lors de la réunion parle degénéral - que les plans ont été radicalement changés au tiers du développement. Voilà en tous cas ce qui ressort de ceux qui ont déjà le jeu.SEGA sait probablement qu’ils ont encore foiré leur coup et jouent désormais tout sur la Chine et Taiwan. La promo particulièrement loupée et le prix du soft – descendu autour de 27€ en précommande à l’heure de ces lignes, et pour l’édition avec costumes bonus et cartes qui plus est – en sont la preuve.La musique a l'air plus inégale que jamais, même si des remixes plus que corrects de SA2 se distinguent.