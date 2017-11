Ki-oon

Lyla et la bête qui voulait mourir !

Asato KONAMI et Eziwa SAITA

Kore YAMAZAKI

Lyla et la bête qui voulait mourir

Lyla et la bête qui voulait mourir– sortie du tome 1 le 22 février 2018

(Asato KONAMI / Eziwa SAITA, seinen, 7,90 euros, série en cours)

Dans une ville ravagée par la corruption, l’argent et la force font loi. La vie est particulièrement dure pour les chimères, mi-hommes, mi-animaux. Méprisées de tous, elles forment la plus basse des castes. Aron en fait partie. Pire, il a été élevé comme une bête par un parrain de la mafia dans le seul et unique but de tuer. Isolé et maltraité, il a gardé l’âge mental d’un enfant. Son seul refuge est un livre d’images dans lequel une petite fille aux yeux bleus emporte le héros de l’histoire au paradis. Aron ne rêve que d’une chose : trouver cet ange pour être délivré de sa vie de souffrances.

Alors quand, au cours d’une mission, il tombe sur Lyla, jeune fille aux yeux du même bleu que le personnage du conte, c’est la révélation : c’est elle qui le libérera ! Pour la première fois de son existence, il désobéit aux ordres de son maître et s’enfuit avec elle ! À présent, il a la mafia aux trousses, dans un monde qu’il ne connaît pas, avec pour compagne une fille qui le hait plus que tout...

Lancez-vous dans un road-trip implacable aux côtés du plus innocent des assassins ! Lyla et Aron forment un duo aux liens complexes, tissés dans la haine et l’espoir. Dos à dos, ils se débattent dans un monde cruel qui ne fait aucun cadeau aux plus faibles !

Les éditionssont heureuses de vous annoncer l’arrivée dans leur catalogue d’un titre bourré de poésie, d’action et d’émotion,La première cherche à s’initier à l’art de l’assassinat pour venger sa famille, l’autre veut apprendre les sentiments pour fuir un monde de violence...signent ici une première œuvre brillante et reconnue par des auteurs déjà bien établis, tels que(The Ancient Magus Bride) : "Dans un monde sombre et cruel, un monstre qui rêve du paradis. Une fille qui a perdu un être cher. La beauté de leur tristesse m’a coupé le souffle."Avec, plongez au cœur d’une nouvelle mythologie, à la croisée du fantastique, du conte et du polar !