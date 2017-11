RÉSUMÉ

**Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s’arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d’un Slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de deux compétences uniques : « Prédateur », lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et « Grand sage », grâce à laquelle il acquiert une compréhension aigüe de son environnement. Mais même muni de ces armes, ses chances de survie semblent encore limitées…**

Taiki Kawakami

édition spéciale limitée au premier tirage du premier tome : il aura droit à 6 pages couleurs exclusives

Nouvelle licence pour la fin d'année !!

Avec Slime : votre Moi héroïque va enfin pouvoir s'exprimer !

Comment faire lorsqu'on est la créature la moins puissante au monde et qu'on doit survivre au beau milieu d'un univers fantastique rempli de monstres incroyables et dangereux ? On fait avec ce qu'on a et on essaie de survivre !

Avec Slime, faites, dès le 9 novembre, prochain la rencontre d'un anti-héros qui n'a rien pour lui au premier abord, mais qui va se révéler plutôt compétent pour survivre, voire vraiment malin pour s'imposer face à des créatures absolument pas accommodantes.

La série de Moi, quand je me réincarne en Slime est l'adaptation manga d'un roman de Fantasy qui a déjà conquis plus d'un million de lecteurs au Japon.

En plus de cette origine littéraire solide, la série est vouée à plaire puisqu'elle détourne avec brio les codes de la Fantasy et du jeu vidéo. Slime, c'est le degré 0 du héros musclé et surpuissant, mais c'est aussi l'incarnation de notre Moi intérieur, à nous lecteurs : brillant, intelligent et qui va exprimer toute son aptitude à survivre en milieu hostile.

Pour fêter la publication de ce manga très attendu, nous vous proposons une édition spéciale limitée au premier tirage du premier tome : il aura droit à 6 pages couleurs exclusives.

En plus de tout ça, chaque volume de la série se terminera en bonus avec une nouvelle écrite par l'auteur original du roman ! On se sent tout de suite plus héroïques, non ?

Titre : Moi, quand je me réincarne en Slime
Auteur original : Fuse
Auteur du manga : Taiki Kawakami
Design des personnages : Mitz Vah
Prix du volume : 7,65 €
Pagination : 240 pages
Format : 128 x 182 mm
Date de parution du Tome 1 : 9 novembre 2017
Date de parution du Tome 2 : 7 décembre 2017