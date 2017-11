Kamishiro Taku aime prendre soin des plantes du lycée et son amie Mika aime le taquiner sur le sujet. Elle ignore tout des sentiments de son ami. Mais sa vie bascule le jour où il tente d'intervenir lors d'une agression dans la rue. Un curieux virus va ainsi le contaminer. Dès lors, de terribles envies de meurtre l’envahissent en présence de Mika. Chaque moment passé à ses côtés est l'objet de visions meurtrières d'une rare cruauté. Pourtant, il va devoir affronter ses instincts et trouver un remède au plus vite !!!

Quand un virus pousse à massacrer l’être aimé, il est indispensable de résister à la tentation !(今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね) est une nouvelle série parue dans le nouveau magazinede Kodansha à l'ambiance angoissante. Avec ses beaux dessins et son histoire originale,est le manga à ne pas louper en début d'année 2018 !: Majuro KANAME: Sousou SAKAKIBARASortie du tome 1 le 24/01/2018, 5 tomes déjà sortis au Japon (en cours)176 pages7,99€Couverture japonaiseKONYA WA TSUKI GA KIREI DESU GA, TORIAEZU SHI NE© Sousou SAKAKIBARA / Majuro KANAME / KODANSHA Ltd.