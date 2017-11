En soit un lecteur BD entrée de gamme ne vaut pas très cher et sort une image de qualité largement acceptable. Si tu compte faire de l'import régulièrement c'est un investissement vite amorti (surtout quand des coffrets de séries complètes peuvent valoir jusqu'à 80 000¥ neufs).



Par contre pour les lecteur DVD la plupart faisaient PAL/NTSC. Tout comme toutes les TV produites depuis les années 90. Ça n'a jamais été un vrai frein ça.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.