Je pense qu'il est surtout temps d'interdire à Bruce Timm d'écrire pour les super-héros DC. Entre Batgirl et Batman qui baisent sur un toit en costumes et maintenant Harley qui tente de violer Nightwing il se sert de ces films comme d'un échappatoire pour toutes les idées de fanfics qui le travaillent. Rappelons que dans Batman Beyond il shippait déjà Barbara Gordon et Bruce Wayne, c'est pas nouveau.

Et je suis sur qu'il a écrit ces scènes en étant persuadé qu'il faisait de Batgirl et Harley des femmes fortes et adultes en pleine maitrises de leur sexualité alors qu'en réalité il les ridiculise comme peu l'ont fait.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.