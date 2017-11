Une nouvelle pluie d’animés à J+1 sur J-One !

J-ONE, la seule chaîne au monde à diffuser plus de 12 animés à J+1 en permanence (dont 9 nouveaux) juste après le Japon, démarre un nouveau trimestre de séries en Simulcast issues des plus grandes chaînes japonaises, dès aujourd’hui !



Au programme, une offre riche d’animés en tous genres et aux univers variés diffusés en VOST juste après le Japon :



TWOCAR (Sport / School life / Comédie)

Yuri Miyata et Megumi Meguro, deux jeunes filles radicalement opposées, entrent dans le monde de la compétition de moto sidecar racing sur l’île de Miyake. Elles vont se battre avec d’autres équipes de motos side-car venues des quatre coins du pays : des élèves modèles, travailleurs, sadiques, masochistes, drôles, etc…



L’ÈRE DES CRISTAUX (Seinen / Fantasy / Aventure)

Les gemmes, au nombre de 28, sont des êtres au corps immortel. Même réduits en miettes, ils se régénèrent. Dans la guerre que leur livrent les Séléniens afin d’en faire des parures, tous ont un rôle bien précis. Tous, sauf Phosphophyllite, qui cherche sa place dans ce monde.



HOZUKI’S COOLHEADEDNESS – SAISON 2 (Seinen / Comique)

Voici Hôzuki, adjoint de Yama, Roi des Enfers. Son rôle consiste à superviser les 272 services qui le composent, ce qui est loin d’être une partie de plaisir. Son quotidien consiste ainsi à tenter de résoudre les problèmes inhabituels avec l’aide de ses subordonnés, Karauri et Nasubi.



ANIME-GATARIS (Comédie / WTF)

Minoa Asagaya convaincu par Arisu Kamiigusa, lance un club de recherche d’animés au sein de son lycée. En dépit des efforts constants du conseil des élèves qui désapprouve clairement le sujet, le club permet aux membres de ne plus penser à un événement imminent et inéluctable : la fin du monde.



À suivre également :

CLASSICALOID SAISON 2 (Comédie / Science-fiction / WTF)

Des “Classicaloid” vivent chez Kanae Otowa et ont les mêmes noms et talents que les compositeurs Beethoven et Mozart. Lorsque ces créatures jouent de la musique, des robots géants surgissent de nulle part… Et maintenant, c’est au tour de Wagner et Dvorak de les rejoindre !



DYNAMIC CHORD (Shôjo / Otome game)

Suivez la carrière musicale et la vie personnelle des membres de divers groupes d’idols travaillant pour l’agence et le label « Dynamic Chords ».



JUST BECAUSE! (Shôjo / Romance / School life)

En plein milieu de sa terminale, Eita Izumi déménage à Kanagawa, la ville où il a grandi. L’arrivée soudaine d’Eita parmi les lycéens, en pleine réflexion sur leur orientation, perturbe le quotidien de Haruto, Mio, Hazuki et les autres…



MARCH COMES IN LIKE A LION SAISON 2 (Tranche de vie / Drame)

Enfant, Rei Kiriyama a perdu sa famille dans un accident. À 17 ans, il est aujourd’hui un joueur professionnel de shogi (jeu de société traditionnel japonais). Accablé par un profond sentiment de solitude, il voit son quotidien bouleversé lorsqu’il rencontre les soeurs Akari, Hinata et Momo.



WAKE UP, GIRLS! NEW CHAPTER (Shôjo / School life / Idoles)

À une époque où la guerre des groupes d’idoles fait rage, une société de production à Sendai au Japon, Green Leaves Entertainment, a propulsé le groupe « Wake Up, Girls », au sommet de la gloire. Aujourd’hui, ce phénomène est en récession et les « Wake Up, Girls », qui poursuivent leur carrière, voient trois jeunes filles de Sendai en quête de succès… »



Et toujours à J+1, les animés incontournables de la chaîne, ONE PIECE, DETECTIVE CONAN ainsi que MAGICAL CIRCLE GURU GURU.

Et très prochainement, J-ONE lancera de tout nouveaux DRAMAS en exclusivité à J+1.



