Non mais le jeu au bon moment et peaufiné, OK. Mais les mises à jour de contenu ça coute de l'argent. Ce qui finance les patchs et les ajouts de contenu (gratuit ou non) à FFXV c'est le(s) season pass . Pareil pour le Ouicheur trois ou Zelda . Si tu veux les aventures en plus, faut payer.



Et Nintendo, CD Project ou Rockstar c'est les éditeurs qui peuvent se permettre de prendre le temps car leurs jeux vont se vendre sur le long terme, surtout Nintendo et leur politique de ne pas baisser les prix en boutique avant plusieurs années. Tu le sais parfaitement.







Et avec les jeux online qui prennent de plus en plus une politique de game as service (ce qui en soit est plutôt une bonne chose), ben faut financer les serveurs, les ajouts de contenu, les MAJ, les corrections de bugs... Et donc pour ça soit tu fais payer les nouveaux éléments cash, soit tu fous des loot crates pour que les joueurs faibles craquent.

( Rainbow Six Siege a une politique intéressante où les nouveaux opérateurs sont débloquables ingame avec les monnaies du jeu (récompense ou premium), mais les acheteurs du Season Pass les obtiennent deux semaines à l'avance ce qui leur donne une vraie exclu sur les autres joueurs)

