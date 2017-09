Ultimate X-men (après Ultimatum) :



Quelle bombe ! Paco Medina, Carlo Barberi, Reilly Brown, Nick Spencer et Brian Wood ont concoctés un comics très intéressant et bourré de qualité. J'aime beaucoup le scénario et les déssins et pour parler du fond, on peut dire que le récit est incroyablement politique et fait écho à beaucoup de thèmes majeurs du 21ème siècle. C'est presque irréel de voir que l'histoire n'a pas pris une seule ride en 6 ans. Ultimatum étant j'ai l'impression, une sorte d'attentat mutant du 11 septembre qui déclenche la haine des américains envers leur communauté. Les X-men symbolisant toutes les minorités un peu à la fois, juifs, homos, musulmans, marginaux... Les auteurs se lâchent et nous livrent un récit politique sur la nature humaine et le combat pour la survie de cette minorité. Les personnages sont bons, très bons et en particulier Kitty Pride qui sort les armes. On a le droit a beaucoup de voix off pour narrer l'histoire, un peuà la manière de pensées parfois, mais aussi comme une sorte de journal de guerre. Je commence à peine Reserve X-Utopia et bien que ça change énormément de ton, c'est maitrisé, intéressant, captivant et beau ! (fuck ces déssins) puis Jimmy Hudson, fils de Wolverine pue la classe et le sex-appeal à des kilomètres



Seul problème, l'acquisition des tomes en français, sortit en TPB dans Ultimate Universe et Ultimate Saga, les exemplaires se font rare et je doute que Panini les ressorte en format Deluxe. C'est bien dommage parce que c'est vraiment bon.



