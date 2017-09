Autant l'analyse est juste (et j'imagine que la prochaine vidéo sur le caractère efféminé des personnages masculin le sera aussi), mais sa conclusion me gêne quand même.

J'ai bien vu les séries qu'il utilise en contre-exemple (enfin toute sauf une), mais il y a aussi une raison pour laquelle TBBT est plus populaire que toutes celles-ci réunis. Ce caractère misogyne des personnage, qui constitue l'une des facettes des personnages, aide aussi à rendre ces personnages attachant, comme leur lubies, leur insécurité, ou leur manque de "virilité".

D'autant qu'au final, si la série montre bel et bien une chose, c'est que ce sont les femmes qui ont le pouvoir XD