Sonic Forces a déjà perdu toute crédibilité au delà des acharnés de la franchise avec son générateur d' OC Character, do not steal quand chaque nouveau monde de Mario Odyssey renforce l'idée que ça va être un grand épisode.

A terme Nintendo vendra aisément plus du second que SEGA du premier sur ses quatre plateformes combinées.



guwange a écrit: J'avoue que malgré le carton critique de super meat boy, j'ai un blocage sur la patte graphique.

Le gameplay est ce qu'il y a de + important mais il me faut au moins un univers graphique ou patte artistique qui me botte pour que ça m'intéresse...

Je trouve la direction artistique de Super Meat Boy vraiment solide. Sous ses faux aires de jeux 8 bits qu'il n'est pas chaque monde à une palette propre et forte qui plus on avance plus elles souligne que l'on est dans un monde qui en veut directement à la boule de chaire à nue qu'est le héros. Ce qui vu la difficulté vers la fin est vraiment adapté.

