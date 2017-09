- Gone Home

Rapports de parties récentes :comme on dit dans les commentaires GK, sauf que celui là a été réalisé par des anciens de l'équipe de 2K Marin, plus particulièrement cette qui a réalisé le (très bon) DLC deUne étudiante américaine rentre chez elle après un an en Europe. Entre temps sa famille a déménagé du coté de Twin Peaks pour s'installer près du nouveau taf de sa mère et elle débarque en plein orage dans une maison inconnue et... vide. Elle ne trouve qu'une lettre de sa sœur lui demandant de ne pas la retrouver accrochée à la porte, un message étrange sur le répondeur et personne de joignable. Elle va devoir explorer la maison pour comprendre ce qui s'est passé à partir des éléments laissés ici et là.Comme c'est un jeux narratif, et qu'il y a des, je ne vais pas trop en dire mais le jeu joue habilement avec les attentes du joueur dans sa progression. En terme de narration environnemental on tient un chef d'œuvre là, pas que pour la façon dont les textes ousont intégrés à l'ensemble, mais aussi celle dont pleins d'éléments mineurs contribuent à renforcer la narration. C'est finement écrit et pas très long, je recommande. Mais à 15€ ça reste un peu cher vu le contenu, attendez plutôt les soldes pour le prendre.Ça y est, après tout ce temps j'ai enfin pu faire, et c'était magique. Là aussi c'est un jeu dont il vaut mieux ne pas trop en dire pour ne pas conditionner les attentes de ceux qui ne l'ont pas fait mais leproposé est incroyable.Commeil y a une vraie maitrise de la narration environnementale, mais avec une approche diamétralement opposée. Ici pas de textes à lire ou d'enregistrements, c'est au joueur de se faire son histoire à partir de ce que le jeu veut bien lui montrer et de donner un sens à cette quête. La maitrise de la mise en scène est tellement folle que le jeu arrive à transmettre des émotions pures, l'émerveillement de tous les instants, la découverte, la surprise, la crainte, le désespoir et le plaisir pur. Si on ajoute à ça que le jeu, malgré le fait d'être un gigantesque couloir, arrive à laisser au joueurs des moments où il peut réellement s'exprimer à travers le(je pense à la glissade à travers la citée engloutie) on arrive à un véritable poème interactif. Encore plus quand on fait le jeu avec un compagnon dont on doit se faire comprendre malgré l'absence de moyen de communiquer directement, plus on avance et plus on a l'impression de véritablement partager quelque chose avec lui. Sans les débats "le jeu vidéo est-il un art ?"à une place centrale.Et autre qualité : le jeu est court, du coup on peut le finir en une fois sans se lasser ou se fatiguer en cours, ce qui renforce l'intensité de l'expérience vécue. L'équilibrage des différentes parties est irréprochable et on change d'environnement et de façon de jouer toujours à temps avant que ça deviennent répétitif. Les trois ans de développement du jeu n'ont pas été perdus.D'autant que les différents environnements sont sublimes, on quitte assez vite le désert du début pour visiter des endroits fantastique, mes préférés ont été la cité engloutie et le souterrain submergé.Un jeu magnifique qui ne ressemble à aucun autre et dont le plus gros défaut est probablement d'être une exclu.Le DLC du dernier, obtenu en avant première car j'ai soutenu le Kickstarter.Sympathique, jouer la rivale de Shantae est une excuse pour ressortir le"pirate" du précédent jeu,, qui, il faut l'avouer, est probablement plus réussi que celui "génie" de l'héroïne. Plus classique, c'est dupur où l'on avance et obtient de nouvelles capacités en trouvant des reliques, il est surtout plus organique avec sa possibilité de combiner des pouvoirs que celui à base de transformations de Shantae.Le DLC raconte l'histoire du jeu principal vécu du point de vue de l'antagoniste principale. Narrativement la trame est un peu plus cohérente que celle de l'aventure de Shantae : Risky visite les niveaux en quête de pièces pour sa machine infernale. Simple mais on évite l'aspect décousu de l'histoire de Shantae. En terme de jeu on se contente de revisiter les mêmes niveaux, qui n'ont pas changé d'un pouce et présentent toujours les mêmes boss, avec undifférent et quelques nouveaux ennemis. Rien de fantastique mais on s'amuse bien et c'est un plaisir de retrouver le"pirate" d'unque j'ai largement préféré àPar contre il se boucle très très vite (2H40 pour voir la fin, un peu moins d'une demi-heure de plus pour le 100%) et à 10€ il est difficile de le recommander tant le contenu reste léger, aussi amusant soit-il.A noter qu'au moment où j'écris ces lignes je suis le premier (et le seul) joueur à avoir tous les trophées de la version Vita sur PSN Profile J'en suis aussi à peu près à la moitié de. Le jeu arrive à avoir une ampleur dans ses airs de jeu qui transcende l'original, notamment grâce à unbien plus vertical, ce qui rend encore plus grisant la sensation de chute permanente quand on se déplace. A coté l'intrigue un peu hachée a bien du mal à m'impliquer, d'autant que l'écriture n'est pas très subtile.En fait pour le moment je m'amuse plus à faire du tourisme et juste bouger dans le monde qu'à faire les missions. D'autant que le jeu inclus une composante sociale très réussie. Le joueur à un appareil photo et peut prendre des photos type instagram et les envoyer en ligne pour être évaluées par d'autres joueurs. Mais l'idée de génie c'est la possibilité de placer l'appareil sur un trépied et de prendre Kat en photo, avec ses différents costumes et accessoires. Ça donne au joueur une énorme marge pour s'exprimer, jouer sur les costumes, les lieux, les poses... Puis envoyer ça aux autres pour qu'ils les évaluent.Il y aussi des chasses au trésor où l'on peut (rarement) tomber sur l'un au cours de ses pérégrinations, ou bien recevoir la photo de l'un d'entre eux prise par un autre joueur. Aidé de ce seul indice il faut retrouver le trésor, puis une fois ce dernier récupéré prendre une photo qui sera envoyée à un autre joueur afin qu'il puisse le découvrir. C'est vraiment ma partie préférée du jeu de par la façon dont elle met à l'épreuve la capacité du joueur à se repérer dans l'espace.Mais je reparlerais du jeu une fois fini.J'ai aussi joué à, mais j'en parlerais dans le sujet des quarts de cercles et des amitiés brisées.