Un peu de sérieux, Hyde a un nom et un semblant de personnalité, il dit quand même à Hilda d'aller se faire foutre, quand protagoniste-kun de Persona 4 n'a aucun des deux dans son propre jeux, même les verres de ses lunettes sont moins transparents que lui. Plus on-ne-le-fait-pas-parler-pour-que-le-joueur-puisse-mieux-se-projeter-en-lui tu meurs.





Sinon je suis partant pour du UNIEL , pour peu que tu joues sur PS3. mon ID PSN c'est Tetho_mig.

Si tu veux faire du Melty sur Steam, je suis aussi partant. C'est toujours un plaisir de troller les adversaires avec ma Neco-Arc de la gwak.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.