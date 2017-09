Gassan no Yuki

Effectivement, je l'avais pris pour sa réputation, mon paternel aimant particulièrement les blends, et pour introduire un peu les amateurs de la famille au whisky Japonais. En comprenant le fait que ce soit un breuvage apprécié de l'agent 007 et la très belle bouteille et ses 24 facettes, évoquant les 24 heures de la journée (avec la petite note explicative fournie à l'intérieur) , après j'ai vu passer du Nika red ou from the bottle mais ça a beaucoup moins convaincu visiblement.Sinon pour le saké donc, je commencerai par une des dernières trouvailles, je précise qu'avec un ami , on teste un peu à l'aveugle, parfois on oublie en 24h (non pas parce qu'on s'est tapé la bouteille) , et parfois ça marque, comme c'est le cas pour leCe saké dont l'eau provient d'une source du Mont Gassan et ses neiges éternelles dans la préfecture de Yamagata porte bien son nom , car outre le fait de le servir frais de préférence, la première chose qui frappe en bouche est qu'on à clairement affaire une eau de qualité, avant même d'attaquer sur le goût même.Celui-ci se distingue par des notes fruitées d'entrée, avec un léger fond boisé, pour déboucher sur belle longueur en bouche florale, sans excès (comme certains saké à l'eau de rose dont on peine à distinguer d'autres aspects.)En bref, une très bonne surprise, idéal soit en apéro comme ça , soit en fin de repas grâce à son caractère agréable et désaltérant. A l'inverse d'un saké généralement à forte minéralité qui s'accomode mieux en plein repas avec de la viande, poissons etc.Quand je parle de qualité d'eau ça peut parfois surprendre (de l'eau c'est de l'eau quoi... ben... non.) , j'ai toujours apprécié l'eau de source de montagne dont les propriétés minérales restent légères (pas de la st yorre pour digérer et autres eaux blindées en minéraux) , qui me laisse toujours cette impression d'être plus désaltérante, comme l'Ogeu par exemple (l'eau du Gassan no Yuki s'y apparente beaucoup, les bulles en moins).