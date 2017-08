C'est pas X-com non plus, hein, bien que visiblement c'est pas aussi aléatoire que ce dernier non plus. Mais pour un jeu estampillé " Mario & The Lapins Crétins " c'est visiblement plus fin qu'on pouvait l'imaginer.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.