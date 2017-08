Geoff34 a écrit: Si vous aimez les jeux dans le style Metroidvania, Hollow Knight pourra vous intéresser.





Sch@dows a écrit: GK en avait parlé pendant une émission, et ça m'avait vraiment donné envie de m'y essayer.

A défaut d'avoir atteint le stretch goal pour la Vita, ça sera certainement un titre que je ferai sur Switch le jour où je me l'a prendrai

Aer a écrit: Pris hier soir ce Hollow Knight (je suis faible) et c'est plutôt pas mal.

L'ambiance est effectivement excellente et le jeu se joue plutôt bien, même s'il faut un peu de temps pour la prise en main (surtout cet étrange effet qui repousse le personnage chaque fois qu'il touche un truc, et les sauts sont à maitriser). Ca serait vraiment le seul point noir pour le moment.

A par ça, je me suis bien amusé, y'a plein de passages partout (même si j'ai accès à quasi rien) et ayant fini la première zone j'ai pu attaquer la "seconde" (une espèce de forêt en ruine) et c'est très beau, vraiment varié par rapport au premier, que ce soit les ennemis, l'ambiance ou la manière d'aborder le niveau.



Par contre, j'espère qu'il y aura des raisons d'amasser de la thune des carapaces à échanger, parce que j'ai déjà acheté tout ce que je pouvais et je me roule dedans... Le fait que la plupart des ennemis repop aide bien à se refaire les poches ^^.



(je me rends compte également que ça doit être mon premier metroidvania, ayant à peine touché à Symphony à l'époque x))

Hollow Knight

Speed Booster

Ori & the blind forest

J'ai un peu tendance à m'arrêter aux belles musiques donc voir aussi comment fonctionne la réflexion aboutissant à l'univers sonore d'un jeu est intéressant. Merci pour la vidéo !Tiens, tu as dû en voir d'autres parmi celles qui ont été postées par la GDC. Il y en a en particulier que tu recommandes ?______________________Bon, du coupPetite douzaine d'heures atteinte surpour le moment et je rejoint le camarade Aer dans ses impressions.Globalement, la plus grosse critique récurrente qui est faite au jeu, celle d'être un Metroidvania qui n'apporte rien d'original au genre, est plutôt justifiée - rien que la liste des mouvements spéciaux à débloquer pour avancer dans l'exploration suffit largement à le vérifier, entre le double-saut, le, le wall-jump et le dash dans les sauts, que des têtes connus qu'on a déjà pratiqué çà maintes reprises. Je trouve que ça facilite la prise en main, ça compense le fait qu'à côté j'ai eu aussi des petites difficultés à me faire aux mouvements de base, au saut et à l'effet de rebond au début. La manière dont est géré la carto dans le jeu semble également en hérisser plus d'un mais pour une fois qu'on a vraiment l'impression de pouvoir se perdre dans un jeu, de tendre désespérément l'oreille en espérant repérer notre pote chenille cartographe après vingt minutes de descente dans des profondeurs de plus en plus reculées et alors qu'on se sent irrémédiablement perdu, ça fait son petit effet.Et pour donner raison à Schumi dans le sujet d'à côté, Unity, c'est vraiment de la merde : après l'avoir lancé et pendant 5/10 min, le jeu se met parfois à freezer au moment de déclencher des animations sur les impacts lors des combats, c'est injouable. A priori c'est un studio externe qui se charge du portage Switch, excellente nouvelle.Tout le reste est une franche réussite : les animations, le level-design, la direction artistique, les PNJ, les séquences pour platformers fous, l'ambiance mélancolique, la darksoulisation du métroidvania plouf plouf. L'impression d'ensemble renvoyée par l'univers est un tout extrêmement cohérent, où tout depuis l'agencement des niveaux jusqu'aux détails et les noms des lieux raconte une histoire. Pour le moment ça me pousse à continuer l'aventure en tout cas.J'ai pas fait, je vois souvent les deux jeux comparés - à la défaveur de HK. Ça me donne envie d'essayer.