La série a connue des problèmes de production mais au final le format 5 OVA fonctionne à merveille. C'est une course contre la mort et on sent vraiment la pression pour Chirico d'arriver à son objectif avant qu'il ne soit trop tard. Le mec est un one-man-army que rien n'arrête et pourtant cette fois non seulement il se trouve face a un adversaire à sa hauteur mais en plus le temps presse plus que jamais. A la fin de l'épisode 4 t'as ce moment où il dit que pour la première fois de sa vie il ressent ce qu'est la vraie peur, forcément vu le bonhomme ça fait monter les enjeux de quelques crans.

D'ailleurs à la fin de cet épisode t'as mon moment préféré, quand Teitiana par au combat alors que son monde s'est effondré. Elle a ces mots " J'y vais, au nom de ce guerrier que l'on a privé de son honneur et dans seul le but de mettre fin à mon agonie. ". Tu peux pas test des moments d'une telle intensité.



Si t'as kiffé Teitiana, tu vas apprécier Alone Again qui lui est en grande partie dédié. Pense à le voir avant Gen'ei Hen histoire de comprendre les 2-3 trucs pas raccord entre les deux séries que cette OVA comble.

