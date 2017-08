De retour à Yahar'gul, que je n'ai pas encore attaqué sérieusement, petit rapport de mission vu que j'en suis plus ou moins rendu au même endroit que la dernière fois.

Le jeu était plus "simple" en le redécouvrant, fatalement, et j'ai moins galéré, notamment sur l'évolution des armes, les techniques de fight, les pièges débiles et comment monter son perso. Ceci dit, un perso agi/sang n'était peut être pas une super idée.



La fois précédente j'étais partit full force, donc je montais ça, la vitalité et un peu l'endurance histoire d'être à l'aise. Du coup j'avais aussi la possibilité de foutre quelques points à droite à gauche. Et notamment en Esotérisme. Ca parait idiot, mais le bonus de loot tu le sens. Surtout ici, vu que je me sers beaucoup des flingues, et même avec une rune qui me permet de récup des balles, je suis souvent à court. Pareil pour les fioles de sang d'ailleurs. La je suis forcé de monter quasiment toutes les stats et j'ai laissé l'Esotérisme un peu de coté, et arrivé 60+ je suis obligé de m'y intéresser parce que ça devient assez invivable (et j'veux me servir encore de ma super carapace de ver).



A par ça, j'ai découvert beaucoup plus de choses, dont la fête à Cainhurst et wow paye tes mobs pénibles de partout ahahah. Bon, j'étais peut être pas super ultra top level non plus. Le boss me l'a bien fait comprendre (j'y suis allé juste après avoir débloqué le passage dans les bois interdits, découvrant au passage les petites blagues avec l'infirmière, qui est passée de vie à trépas, non sans quelques difficultés) et je l'ai refais post Rom. Ca allait beaucoup mieux bizarrement. L'Evelyn est un truc de gouf, j'adore. Hâte de le monter à fond. Le Reiterpallash est très sympathique, mais sa courte portée est un peu ennuyante, surtout que je commence à vraiment avoir l'habitude du fusil à baïonnette. Par contre son mode flingue est sur-puissant, vu que tu as un bonus de dégâts de l'arme en plus des doms "normaux" de la balle (on va dire ça comme ça, c'est pas très clair mais en gros ça fait plus mal qu'un flingue so far et c'est normal). Du coup je peux faire le pistolero en shootant avec mes deux flingues ^___^. Pas encore pu testé le Chikage par contre, faut que je farm un peu (et l'armure à l'air bien billoute).



J'explore mieux les niveaux aussi, du coup j'ai découvert plein de trucs sympa, notamment deux armures seyantes. Ma favorite étant sans conteste la tenue carbonisée dans le Vieux Yharnam. Armure de bill sans fin. La tenue de gardien m'a aussi bien servie dans Byrgenwerth avec sa resist à la folie. J'me sentais moins con. J'ai aussi découvert le canon et je n'aurais qu'une chose à dire : lol. Sa présence dans le jeu est vraiment suspecte quand même.

J'ai aussi fait un peu de donjon calice, finissant complètement le premier calice Pthumérien et j'en ai débloqué deux autres. Je comprends pas trop à quoi sert le "racine" par contre, ça change le loot ?

Dernièrement je me suis aussi fait rosser dans la cathédrale par une cible de Eileen le corbeau, je savais pas qu'il y en avait un la et c'est un peu une brute. Je désespère mais je reviendrais me venger, un jour ou l'autre.



Un point totalement pas de gameplay, enfin un peu quand même. Je trouve ouf que même en connaissant le jeu, j'ai toujours autant la pétoche d'avancer. Ce jeu fout une telle tension c'est incroyable. Entre l'ambiance graphique et sonore démentielle et la constante attention que le joueur doit avoir. C'est vraiment très différent des Souls ou tu sais que de toute façon t'as une grosse armure et un bouclier. Même les niveaux en soit sont bien moins sombre. Ici tu sais jamais vraiment ce qui rampe dans les coins et peux te sauter dessus à tout instant. Pari réussi donc.

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け