Oupour les intimes.Je me suis enfin mis au jeu, alors que la nouvelle version arrive, avec l'exemplaires PS3 récupéré via le PS+ il y a quelques mois.Quelques mots avant ça pour situer mon expérience. Déjà je suis un gros joueur de, je ne suis pas très bon et me fait lessiver en tournois mais je possède au moins un exemplaire de chaque itération (CDpouret, PS2 pouret Steam pour). En cumulé j'ai plusieurs centaines d'heures sur ces différentes versions. Ensuite lePS3 d'est mort, j'ai tenté un peu mais attendre un quart d'heure pour un combat qui lag (c'est pas moi la console est branchée en RJ45) ça m'a vite saoulé. Du coup j'ai plié le jeu et fait à peu près tout ce qui était faisable, le mode arcade pour chaque perso, le, le, leet les défis de combos. En fait il ne me manque qu'un seul trophée, celui qui demande de jouer au jeu le jour de l'aniv' d'un perso (faut que j'attende mi-septembre pour ça).Je précise aussi que le jeu n'a pas de tutoriel et qu'une partie des mécaniques propres m'échappent encore.Et en très grosc'est duen HD et sans la franchiseLe jeu se joue presque identiquement avec ses quatre boutons, trois pour l'attaque, faible, moyen et fort avec les coups spéciaux faibles et forts sur les deux premiers et les EX, qui sont des minien soit, sur le troisième. Le quatrième bouton est le bouton magique qui sert à activer la barre de charge, faire lemagique et universel, faire lesou autres subtilité obscure du jeu.Le truc qu'àque n'avait pasc'est un autocombo, ce qui est toujours un élément qui tend à me frustrer car ça ne pousse pas à apprendre des combos poussés après les. Pourquoi s'ennuyer à apprendre des combos que l'on peut foirer quand le jeu en offre un gratuit et assuré de passer à 100% après une simple touche du bouton faible ?La barre de charge est cette fois limitée à 200%, contre 300% dans, mais à la bonne idée de ne pas se craquer d'elle même enf (led') une fois arrivée à fond ce qui rend sa gestion un milliard de fois plus facile. Fini les barres drainées entre deux rounds parce qu'on a atteint les 300% lors du combo final et que les'est activé, fini les situations où on se demande ce qu'on doit faire de cette barre qui se draine toute seule alors que c'est pas le moment pour l'utiliser. Par contre elle est vraiment petite, un coup spécial EX prend 100% soit autant que la furie du perso, et se charge beaucoup trop lentement pour son propre bien, on arrive péniblement à 100% à la fin d'un round. Du coup ça pousse à moins compter dessus et plus jouer avec les coups normaux/spéciaux plus que les EX et les. Il y a aussi un coup super spécial et ultra puissant qui n'est utilisable qu'en+ moins de 30% de vie et super difficile à caser (mais toujours moins que lesd'Arcsys).Y a aussi une mécanique appelé le VORPAL, sorte de barre de charge à somme nulle entre les deux joueurs qui avance et recule selon le déroulement du jeu et que je n'ai absolument pas pigée si ce n'est qu'une fois à fond elle donne +20% de dégâts. Ça à l'air de se charger quand le joueur est agressif et reculer quand il est sur la défensive.Niveaux persos on se retrouve avec unassez représentatif des jeux de baston "modernes" à la. Il y a quand même quelques curiosité comme la loli androïde qui possède non seulement une charge avant-arrière mais surtout une charge haut-bas ultra chelou et chaude à sortir.Je les ai un peu tous testés, ayant fini tous les scénarios en arcade, mais je n'ai pas trouvé de personnage qui me tente vraiment. Je risque de la joueret finir par choisir un des héros Hyde, Linne ou Orie :/Une remarque rapide sur les défis de combos, pas très intéressants vu que la majorité demandent d'être en mode entrainement, barre de charge illimitée, VORPAL à fond et avec un adversaire incapable de se relever. Certaines peuvent être torchées en enchainant quatre ou cinq fois le même spécial EX ou la mêmeà la suite, chose impossible donc en conditions réelles, d'autres demandent des combos assez précis pour atteindre des objectifs de nombre de touches. C'est pas très intéressant mais le coté permissif du jeu permet au joueur d'improviser pas mal pour y arriver, j'ai apprécié.J'ai choppé une ampoule au pouce pour les finir tous, ça ne m'était pas arrivé devant un jeu de baston depuis un moment.Mais le gros du jeu c'est son histoire, son. On est en 2017 et jouer à un jeu de baston pour défier ses amis ou même des inconnus c'est tellementL'histoire d'est un bordel sans nom et donne l'impression de regarder un épisode de milieu de série TV. Il s'est passé des trucs avant que tout le monde connait mais sur lesquels on ne s'attardera pas et ça fini en résolvant l'incident de cette fois là mais tout le monde parle déjà de la prochaine fois. Alors en gros et de ce que j'ai compris...Tous les mois se produit un évènement appelé la Nuit Creuse pendant laquelle des monstres invisible au commun des mortels, les néants, apparaissent. Si un être humain rencontre un néant et y survie il devient un in-brith, un humain avec des pouvoirs spéciaux. Plusieurs factions d'in-births se disputent le contrôle de la Nuit Creuse, la Lame Nocturne, qui régule le phénomène en détruisant les néants qui rôdent, Licht Kreis, qui tente d'y faire régner l'ordre et s'attaque à tout in-birth au comportement louche, et enfin Amnesia un regroupement d'in-births disparate et sans vraie cohésion si ce n'est l'ambition d'utiliser la Nuit Creuse pour leur bénéfice personnel.Quelques mois avant le début du jeu le héros, Hyde, a survécu à une rencontre avec un néant et est devenu un in-birth. Il a été recruté par la princesse de la Lame Nocturne au sein de l'organisation et part donc mensuellement à la chasse avec elle et son serviteur. Au moment où le jeu débute Hilda, la tête d'Amnesia, a décidé d'utiliser la Nuit pour attirer d'autre in-births à elle, les sacrifier et devenir une créature qui les dépasse : un re-birth.Mais en fait la moitié des personnages en ont rien à battre de tout ça et sont juste là pour se défouler, réguler les néants ou je ne sais quoi.Une bonne moitié des personnages sont desde personnages de. Le héros était un lycéen normal jusqu'à sa rencontre avec un néant qui lui a donnée le pouvoir de détruire les existence même, il est donc devenu la cible de plusieurs immortels qui veulent l'utiliser pour mettre fin à leurs jours, tuer leurs rivaux ou voient en lui une menace. Sa copine est une princesse immortelle qui se réincarne dans un nouveau corps à chaque mort. Mais le moment où j'ai vraiment rigolé comme un con c'est quand débarque la camarade de classe qui bosse comme exécutrice pour Licht Kreis. Ensuite c'est plus ou moins explicite, Merkava est Nrvnqsr, Yuzuriha est Aoko, Vatista est Len... Dude supermarché, je vous disais.Il y a quand même quelques bonnes surprise, comme le mode arcade d'Eltnum (Sion de) qui débarque dans le jeu pour tester ses remplaçants et passe son temps à faire des références désobligeante enversou Type-Moon en général (allant jusqu'à dire que Kinoko Nasu devrait arrêter de bosser sur des projets mineurs et écrire, même si ça n'arrivera pas avant 10 ans). Le tout est régulièrement interrompu par des messages assurant que Type-Moon a pu lire, corriger et valider le contenu de ce scénario avant la sortie du jeu.Bref pour le moment je suis moyennement convaincu mais levide n'aide pas à vraiment doser le jeu sérieusement. Je me laisserais peut-être tenter parà sa sortie si il n'est pas trop cher.