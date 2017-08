Depuis le temps que je me disais qu'il fallait que je les lise, je me suis pris les roman de la saga du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Et je viens juste de finir le septième tome de la saga principale (je lirais un peu plus tard La Saison de l'Orage, vu qu'il est beaucoup plus récent)



Pour mettre un peu du contexte à ma lecture, il faut savoir que j'ai déjà fini The Witcher I et que je suis déjà au deuxième acte de The Witcher II. J'ai le trois qui attend patiemment son tour (et que j'ai un meilleur pc) sur mon steam. Je m'étais également un peu renseigné sur l'histoire et les personnages avant de lire les romans, ce qui fait que je savais déjà qui été Geralt, Yennefer, Ciri et Triss, ainsi qu'une foule de personnage plus ou moins important (Jaskier, Zoltan, Rayla, Torruviel, etc etc...) Ce qui, soyons honnête, m'a énormément aidé à rentrer dans l'histoire. Car dès le premier tome, comme toute saga de fantasy moderne, on nous balance tellement de terme "random" de nom de créature, de lieux, de familles royales et j'en passe que j'aurais été perdu si ma connaissance des jeux ne me permettaient de savoir exactement à quoi ça correspondait.



Avant de m'attaquer aux romans en eux-même, je suis obligé de parler de la traduction des romans. Et mon dieu ce qu'elle est nulle. Les trois premiers tome ont étaient traduits par trois personnes différentes, avant qu'une quatrième s'occupe des quatre autres. Il y a des contresens, des erreurs de sens entre deux lignes (quinze soldats qui en deviennent cinquante, par exemple), des changements de traduction de nom (La Quête Sauvage qui devient la Traque Sauvage/C'est la Chasse Sauvage dans les jeux, pour information), des manières de parler pour certains personnages assez étrange et même des phrases au sens douteux, voir incompréhensible (je l'ai pas noté, mais il y a clairement une phrase dont je n'ai absolument aucune idée du sens dans le premier ou le deuxième tome) Du coup, je suis bien incapable de juger des qualités littéraires de l'auteur d'origine; aussi, je ne me prononcerais jamais dessus.



Pour en venir aux romans eux-même, le premier tome chronologique (mais écrit en deuxième) est un ensemble de nouvelle où l'on suit uniquement Geralt, antérieur à la naissance de Ciri et aux guerres contre Nilfgaard. Honnêtement, c'est clairement le plus mauvais à mon sens et si je ne m'étais pas attaché à l'univers par les jeux vidéos, je n'aurais peut-être pas lu les romans suivants (mais je pense que c'est sûrement dû à la traduction)



Le deuxième tome chronologique (mais écrit en premier/Promis, ils sont tous écrit dans l'ordre ensuite) consiste à un récit fleuve où l'on suit l'avancé de Geralt dans le monde suite à la guerre contre Nilfgaard et la défaite des royaumes du Nord, entrecoupé de nouvelles racontant différentes "aventures" qui sont arrivés à Geralt quelques années auparavant et qui expliquent pourquoi il se trouve là où il est dans le récit fleuve et sa manière de penser. C'est déjà beaucoup plus intéressant avec enfin la naissance de Ciri et la suite d'événements qui l'amèneront à Geralt. On voit également l'apparition de l'empire Nilfgaard et des débuts de la géopolitique qui façonneront le monde dans lequel ils évoluent.



Ensuite, les tomes trois à sept raconteront l'histoire de Geralt et surtout de Ciri, que je considère personnellement comme la vrai héroïne de la saga, même si la saga entoure de fait la vie de Geralt (de sa rencontre avec Ciri à leur séparation) Ce qui m'a surtout marqué dans la saga est à quelle point celle-ci est "réaliste" et sans merci avec ses personnages : c'est la guerre et aucune des horreurs ne nous ait épargné. La pauvre Ciri en fera les frais, tellement elle prendra cher tout au cours de la série, se faisant régulièrement tabassée, défigurée, insultée, humiliée, mise à nue et manquant souvent le viol (et la mort) de peu (Vu qu'elle est mineure 90% de l'histoire, ça me fait rire maintenant les gens qui attendent une adaptation en série télé) L'autre point marquant est son féminisme, avec tout ces personnages féminins assez incroyable et qui ne se laisse jamais faire.

Et honnêtement, plus les tomes avancent, plus l'histoire devient intéressante. On découvre une foule d'endroits et de personnages variés, avec tout ce qu'il faut de bataille sanglante, de complot, de magie et de combat bien vénère.



J'étais par contre un peu surpris du traitement du personnage de Geralt. Il est bien souvent décrit comme "vieux", il en chie un max dans ses combats et on voit bien qu'il a des grosses difficultés sur plein de choses, comme avec les élixirs qu'il consomme. Le côté sorceleur est assez peu mis en avant d'ailleurs, celui-ci s'occupant très rarement de monstre dès le tome 3 et abandonnant même son métier à de multiples occasions.

Par contre, j'ai adoré le personnage de Yennefer du début à la fin, elle a tout ce qui faut de fierté, d’intelligence et de cynisme, certaines scène avec elle m'ayant fait mourir de rire par sa répartie (dont la lettre à son "ami") Triss est vraiment plate et pas très intéressante à côté.



Enfin, quelques points sont assez intéressants à noter dans sa manière de raconter son histoire : il y a très souvent des extraits de "livre d'histoire" entre les chapitres qui relatent les événements ou développe un peu la vie de certains personnages clés, ainsi que quelques passages dans un futur assez lointain (Geralt, Yennefer et Ciri étant devenu des mythes) qui donnent des points de vue plus dégagés et forcément déformés/faux sur leur époque (Il y a d'ailleurs une bonne critique des historiens qui apparaît de manière subtile ici et là) Enfin, une bonne partie de l'histoire est raconté sous forme de récit : c'est-à-dire qu'on revoit le personnage quelques temps après des événements en présence d'autres personnes, à qui il raconte ce qui lui ait arrivé.



Le dernier point notable est la fin, un peu rusher à mon goût. Sans rentrer dans les détails, on sent qu'il veut (et qu'il a voulu) donner à sa saga une portée plus historique que mythique réellement et qu'il a inscrit ça dans un contexte géographique, politique et historique plus large que juste l'histoire de Géralt et de Ciri. Comme durant toute la série, il a voulu rappelé que c'était la "réalité" et que ça ne se termine donc pas comme dans un conte de fée. Du coup, on reste avec l'histoire de Ciri inachevé, vu que rien n'empêche ses poursuivants de continuer à essayer de la capturer. De l'autre, ça a donné un contexte parfait pour faire les jeux vidéos et je suis du coup très curieux de comment ils vont développer et raconter ça.



Au final, ça reste une bonne saga de fantasy, avec un début un peu laborieux je dirais (et une traduction foireuse surtout). Si vous avez joué au jeu, je ne peux que vous conseillez de la lire. Sinon, ça vaut quand même la peine de lui donner sa chance. En tout cas, j'ai apprécié sa lecture et j'apprécierais encore plus les jeux maintenant.

