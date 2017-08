29 Aout au 15 Octobre 2017

tirage limité à 500 exemplaires

3 600 € soit 53 mécènes pour la collection intégrale

Guerrilla High (Gakuen Taikutsu Otoko ガクエン退屈男) 2 tomes de 300 pages à 16,99 € soit la série à 33,98 €

- Utamaro série en 1 tome de 250 pages à 15,99 €

- Jeeg Kotetsu série en 2 tomes de 190 pages à 10,99 € Soit la série pour 21,98€

Écoutez le bruit strident de leurs lames coupantes rotatives s'entrechoquant à des milliers de décibels. Les supers robots ont donné leurs lettres de noblesses à l'imaginaire héroïque des mangas et aux anime des années 70 et 80, ces géants d'acier appartenant à un genre nouveau de science fiction apanage exclusif du pays du soleil levant. La série que nous aimerions vous proposer dans un futur Participatif et que vous aurez hâte de lire dès le premier numéro de Kotetsu Jeeg (Jeeg d'acier), vous fera redécouvrir le charme de cette série dessinée et signée avant tout par les mains classiques et inoxydables (c'est le cas de le dire) de Go Nagai. Telles sont ses histoires

PARTICIPATIF GO NAGAI duC'est parti pour une nouvelle aventure ! Cette année je vous propose trois nouveaux titres de notre chouchou Go NAGAI, en. Pour cette nouvelle collection nous avons besoin de votre aide pour compléter notre budget, il nous manqueun manga en deux tomes de plus de 300 pages avec pages couleurs. Cette fois Go Nagai s'attaque à la période des révoltes d’étudiant des années 60/70 L'histoire se déroule dans les années 60-70 on y suit un groupe de jeunes étudiants désirant abattre un système d'éducatif dirigés par des enseignants tyranniques.raconte l'histoire d'une relation entre le maître de L'ukiyo-e (浮世絵, terme japonais signifiant « image du monde flottant » un mouvement artistique japonais de l'époque d'Edo (1603-1868)) et une belle geisha. Pour être plus précis elle est le sujet de son premier portrait. Cette relation devient de plus en plus risquée car cette Gaisha est convaincue d’être victime d’une malédiction liée à cette peinture... Kitagawa Utamaro (1753-1806) est considéré comme l’un des plus grands artistes de l’ukiyo-e, ainsi que l’un des plus grands peintres japonais Hokusai et Hiroshige. Surtout connu pour ses études des femmes, L'Europe a découvert son travail au 19ième siècle, où il est devenu très populaire, notamment en France. Le grand Go Nagai interprète son histoire avec talent, une œuvre présentée au public pour la première fois en France dans une collection Go nagai en financement participatifVous avez la possibilité de participer par titre ou à la collection complète.LIEN PRÉCOMMANDE : http://www.blackbonesboutique.com/pre-commande.htm Vous pouvez aussi payer en 4 fois sans frais (17,87€ x 4 port inclus) en utilisant le bon de commande ci-dessous.Les mécènes seront crédités sur l'ensemble des mangas de la collection.Si vous avez des questions nous nous tenons à votre disposition par mail aregreny@blackbox-editions.com et au 0981268275J'espère que cette nouvelle collection vous plaira et que vous serez nombreux à y participer.En vous remerciant pour votre soutien et pour votre aide indéfectible.