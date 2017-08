Lou et l’Ile aux sirènes

Production

Kai, un garçon vivant dans un village de pêcheurs, tue le temps en faisant de la musique électronique. Ses créations l'amènent à se lier d'amitié avec Lou, une sirène attirée par sa musique. Son existence devait rester secrète mais, de fil en aiguille, elle est bientôt révélée à tous les citoyens. Malheureusement, certains voient en elle un signe annonciateur de catastrophes à venir. Quelque chose se produit et creuse un énorme fossé entre Lou et les villageois, mettant la ville en danger.

Le prochain film de Masaaki YUASA (Mind Game):, sélectionné en compétition au Festival international du film d’animation d’Annecy, sortira AU CINEMA le 30 AOÛT 2017 en partenariat avec All The Anime et Eurozoom !Un long métrage de Masaaki YUASA: SCIENCE SARU INC, Eunyoung CHOI