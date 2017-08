“Hirune Hime“

Kenji Kamiyama

Kenji Kamiyama

"Ghost in the Shell Stand Alone Complex" et "Eden of The East"

Juillet prochain à Japan-Expo 2017

sorti le 18 Mars 2017 au Japon.

Synopsis:

“Morikawa vit avec son père à Okayama. Depuis peu, elle fait une série de rêves étranges. Quand soudain, son père est arrêté par la police. Avec l'aide de son ami Morio, Morikawa est déterminée à libérer son père, ainsi que de démêler le mystère de ses rêves.”

M Kenji KamiyamaMot du réalisateur:

Informations:

Scenario

Storyboard:

Character design:

Directeurs de l'animation

Année de production:

Durée:

@Anime est fier de vous annoncer l'acquisition de(Ancien and The Magic Tablet), le nouveau film de, à sortir prochainement au cinéma en France !, déjà connu pour sa remarquable réalisation de la Série TVsigne ici un film familial mêlant habilement Science-Fiction et Contes.Il sera présent enpour son implication dans Ghost in the Shell et nous dévoilera par la même occasion ses sources d'inspirations pour ce nouveau film"Hirune Hime" est un film très fortement lié à la thématique de la famille. Où en suis-je dans mes relations avec mes proches? Je voudrais que vous voyez ce film comme une histoire qui peut vous arriver sans que vous vous en rendiez compte. Egalement, j'aimerai que les pères de famille qui ne vont pas habituellement au cinéma avec leurs enfants aillent voir ce film.- Kenji KamiyamaRéalisation par Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, 009 Re Cyborg, Moribito: Guardian of the Spirit): Kenji KamiyamaChristophe FerreiraSatoko Morikawa: Kazuchika Kise, Motonobu Hori, Toshiyuki Kono20171h50©2017 Hirune Hime Production Committee