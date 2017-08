Sora334 a écrit: Episode 1 :

Premier épisode enchanteur. On se met déjà à rêver des capacités de la série à nous emporter. Rien que le détail apporté aux différents avions, aux décors, c'est triste de voir que ce genre de truc ne se fait plus. Énormément de sympathie pour les personnages, même la proto-team rocket qui fait déjà énormément sourire. Puis j'aime bien la palette de couleur utilisé, c'est beau.

Ah, cool que tu te lances.Avec ce début, c'est vrai que la promesse d'une aventure riche en péripéties se profile. Et ce sera le cas, mais suivant des directions et des détours inattendus. Vraiment, cette série revêt de multiples facettes, insoupçonnées à la découverte du premier arc.À titre perso, elle m'a fait me rappeler par bribes combien un jour j'ai pu aimer Anno.Bon voyage.