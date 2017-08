Mobile Suit Gundam Seed Destiny

version remasterisée en HD inédite en France

À PROPOS DE GUNDAM

RÉSUMÉ

An 72. La guerre qui a déchiré les PLANT et l'Alliance Terrienne durant un an et demi s'est finalement achevée. Au terme des négociations, un traité de paix fut signé sur les lieux de la tragédie de Junius 7, là même où les hostilités avaient débuté le jour de la triste Saint-Valentin sanglante. Il est à présent l'heure pour les Naturels et les Coordinateurs de s'accepter et de développer ensemble une paix durable. Mais alors que le monde semble enfin avoir retrouvé le chemin de la paix, les rouages d'un terrible destin se mettent en marche.

TERRITOIRES

Pour compléter l'arrivée de Mobile Suit Gundam Seed, nous vous proposons à présent sa suite directe,(Kidô Senki Gundam Seed Destiny). Sortie au Japon en 2004, cette série composée de 50 épisodes est réalisée par(Future GPX Cyber Formula). Cette fois encore, il s'agit d'une. Vous pouvez retrouver l'intégrale aussi bien en accès gratuit que via l'abonnement Premium (pour un visionnage sans publicité) sur http://www.crunchyroll.com/mobile-suit- ... ed-destiny – Au Japon,est une véritable institution. Créée en 1979, la première série a révolutionné le robot géant dans les animés. Depuis, la saga a fait l’objet de dizaines de séries TV, films et OAV, toutes produites par le studio Sunrise.– La sérieest réalisée par(Future GPX Cyber Formula) et le scénario écrit par(Gear Fighter Dendô).– Le character design est signé(Sôkyû no Fafner, Infinite Ryvius).– Pour la première fois en HD ! Les deux derniers épisodes proposent en plus un nouveau montage avec des scènes inédites.: Kidô Senshi Gundam Seed Destiny (機動戦士ガンダムSEED DESTINY): 2004-2005: 50 x 24 minutes: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino: Mitsuo Fukuda: SunriseMobile Suit Gundam Seed Destiny est disponible sur Crunchyroll dans le monde entier, excepté en Asie.