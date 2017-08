16 août prochain Takane & Hana

L'HISTOIRE

Hana, lycéenne de 16 ans, est contrainte de prendre la place de sa sœur lors d’une rencontre arrangée ! Présentée à l'héritier du grand groupe Takaba, le très séduisant Takane Saibara, la jeune fille déchante vite face à son arrogance. N’y tenant plus, elle lui jette ses quatre vérités à la figure, croyant se débarrasser ainsi de lui. Pourtant, dès le lendemain, Takane lui propose un nouveau rendez-vous, à croire qu’il en redemande ! Elle a un sacré caractère… et il aime ça !

Lesera disponible dans un très joli Lovely Pack ! En effet, retrouvez dans un chouette coffret les 3 premiers tomes de la série mais au prix de 2 ! Le tome 7 sera également disponible en librairie lePour rappel, la série a reçu le Daruma du meilleur shojo 2017 lors des Japan Expo Award !C'est l'occasion de découvrir une relation drôle et bien piquante entre une lycéenne qui ne se laisse pas faire et un jeune homme arrogant (mais pas que !).Vous n'avez plus aucune raison de ne pas découvrir cette série pétillante et légère !