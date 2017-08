saison 1 de My Hero Academia en DVD et Blu-ray

My Hero Academia

Synopsis :

Super héros, super pouvoirs… On a tous déjà rêvé secrètement de posséder une qualité hors du commun, de briller ou d’être LA personne la plus puissante de l’univers. Dans ce nouveau monde, ce rêve est à la portée de quasiment toute la population car les humains peuvent désormais naître avec un pouvoir : le « alter ». Mais certains malchanceux naissent sans alter. C’est très fâcheux si on est chétif, pleurnicheur et dépourvu de charisme et surtout si malgré tout ça, on nourrit l’ambition de devenir le méga super héros de tous les temps. Voilà donc le profil de Izuku Midoriya, jeune adolescent de 14 ans. Heureusement, le tableau n’est pas complètement sombre. En effet, Izuku est avant tout courageux et persévérant. Le rêve peut devenir réalité ! Tout va basculer lorsque All Might, le héros de tous les héros, va choisir Izuku , contre toute attente, pour devenir son successeur. Premier challenge : intégrer la prestigieuse Hero Academia : Yuei !

Fiche Technique :

Titre

Type

Genre

Langues

Disponible sur ADN, Kazé Anime a le plaisir de vous annoncer la sortie de l'intégrale de la(VF & VOSTFR).est l'adaptation de mangas publiés sous le titre My Hero Academia, réalisé par Kohei HORIKOSHI . Le manga est publié en France aux éditions Ki-oon. La série est en cours de parution.Toujours sur ADN, découvrez actuellement la saison 2 de My Hero Academia, gratuitement !: My Hero Academia: série d'animation: shônen, action: version japonaise sous-titrée en français et version française