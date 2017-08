Stick Arcade ≠ Stick Analogique



Personne, ou presque ne joue à un jeu de baston au stick analogique, c'est en effet trop précis pour les manipulations demandées. Par contre un stick arcade c'est rien de plus qu'une croix avec un stick, t'as un micro-switch par direction et ça ne s'active que si tu l'as poussé assez dans l'une d'elles. Du coup tu n'as que 9 positions possibles (les 4 directions de base, les 4 combinées et la position neutre), ce que demandent les jeux 2D.



Et le controleur importe peu, ce qui compte c'est d'être confortable avec. Un mec se sent mieux de jouer à street ou Ikaruga au tapis de DDR ou à la guitare de Rock Band ? Qu'il ne se prive pas.

