Au delà du high-concept fabuleux de la physique des planétoïdes qui permettait des trucs très très cools en terme de gameplay tout en supprimant les murs invisibles si décriés de Mario 64 / Sunshine , Mario Galaxy était une tentative de concilier le gameplay des Mario 3D avec des niveaux plus linéaires comme les épisodes 2D. Ils avaient un vrai concept qu'ils ont exploité jusqu'au bout.

Ce sont deux jeux qui essayent de réconcilier les Mario 3D avec la philosophie de niveau à gimmick propre à l'école Nintendo. Ça donne deux jeux moins réussis que leurs ainés, parce que ces niveaux linéaires sont forcements moins intéressants que l'architecture verticale à la 64 mais pas dénués de charmes et pleins de tentatives d'expérimenter ici et là.



La suite de cette tendance aboutira ensuite aux New Super Mario Land / World qui sont, grosso merdo, des Mario 2D auxquels on a ajouté la profondeur. Ce qui est infiniment plus frileux et moins intéressant.





Donc dire que Nintendo l'a jouée safe sur les Mario Wii c'est bullshit . Au moins pour le premier Galaxy , le second pouvant en effet se voir comme un data disc de grand luxe qui capitalisait sur la réussite du premier jeu.

