Puis au Japon tu peux porter





Maintenant si je vivais là bas je sais que j'aurais une collection déraisonée de ce genre de vettements, surtout ceux avec du français parce que là on touche à l'Art, et je les porterais complètement ironiquement comme le dernier des connards de hipster. D'un autre coté les Tshirts avec des trucs à la cons écrits dessus c'est pas une exclu japan, chez nous aussi on a des champions qui en portent et on se demande si ils ont lu ce qu'il y avait dessus.Puis au Japon tu peux porter ce genre de Tshirt cool sans que personne ne te juge.Maintenant si je vivais là bas je sais que j'aurais une collection déraisonée de ce genre de vettements, surtout ceux avec du français parce que là on touche à l'Art, et je les porterais complètement ironiquement comme le dernier des connards de hipster.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.