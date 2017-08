Genki Kawamura

Akiyuki Shinbo

Shaft

Nobuyuki Takeuchi

Hitoshi One

Eurozoom, en partenariat avec All the Anime

Fireworks est le nouveau film produit paret le studio japonais Toho, qui s'associent à nouveau après le succès mondial de Your Name.Leur nouvelle production est réalisée pardu studio d'animation japonaiset, qui a travaillé avec Studio Ghibli, sur une adaptation de(Bakuman)Le film qui sort en aout au Japon et bientôt en FRANCE avec, raconte l'histoire de deux jeunes garçons et d'une fille dont les destinées s'entrelacent un jour d'été.L'occasion de rappeler que Your Name a dépassé plus de 250.000 entrées en France et a dépassé le Voyage de Chihiro pour devenir le film d'anime le plus vendu à l'échelle mondiale de tous les temps.