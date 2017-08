Je ne connais pas le turnover des stagiaires chez Eurozoom mais leur travail sur l'animation japonaise est irréprochable. Même un mastodonte de la distribution comme Gaumont n'a pas réussit à faire mieux qu'eux avec la star Hosoda et avec Kimi no Na ha. ils doivent tenir le meilleur score hors Ghibli et franchises pré-établies.



En comparaison les deux derniers films d'animation sortis chez Diaphana, Tout en haut du monde et Phantom boy c'est moins jojo. Le premier a été purement et simplement refusé par UGC et le second a tenu une semaine à celui à coté de chez moi.

Et les deux ont fait moins que Kimi no Na ha. dans leur propre pays .





Donc ouais, on dit ce qu'on veut des alliance de Kaze/@Anime avec Eurozoom mais au moins eu ils savent vendre leurs films.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.