Du coup, avec la ps4 à la maison, j'ai pu reprendre Bloodborne et c'est toujours aussi bien et aussi rageant.

Testé un perso plutôt orienté Agi/Teinture de Sang, moins de doms, clairement, mais les flingues dosent beaucoup plus (le flingue à répétition est un truc de tueur). La canne épée est pas mal mais le mode déployé est quand même assez lent pour ce qu'il fait (surtout une plus grand portée en fait, les doms sont pas beaucoup plus élevés). Du coup je verrais si je reste la dessus ou si je switch vers un build Force et la LAME DE LUDWIG ACH § Je connais pas trop les autres armes Agi, mais pour l'instant j'en ai pas débloqué de toute façon.

Déjà rendu au vieux Yharnam en quatre heures environ huhu, et j'ai réussi à faire Gascoigne en solo en FIRST TRY MOUAHAHAHAH ! Bon, je me suis servis de la boite à musique à la fin, mais quand même ~~. Je pensais pas, m'a fallu le temps de retrouver un peu les commandes et le feeling du jeu.

