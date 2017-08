La production de suites pour Garô et Bahamut prouve que ces séries ont été des succès suffisant aux yeux de leurs commanditaires pour continuer.

Et à coté ils ont un partenariat durable avec noitaminA ( Apollon, Zangyô no Terror, Punchline, Inuyashiki ...), qui de par leur mode de production sont des séries qui sont moins dépendantes des ventes que les animes tard le soir classiques.

Si on ajoute les succès de Yuri!!! on ICE et Kono Sekai no Katasumi ni je pense que ça va pour Maruyama, son studio n'est probablement pas en danger.



Par contre coté plannings, Yuri avait visiblement de vrais problèmes de direction de l'animation. J'espère que ça ne se retrouvera pas dans leurs séries à venir.

