Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or, plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d’anti-magie…

est fier de vous annoncer que, l'adaptation du manga depublié au Japon dans le Weekly Shônen Jump (One Piece, Naruto, Bleach…), sera diffusée en simulcast à partir du mois d'octobre, en VOSTFR sur Crunchyroll. Animée par le, la série s'annonce comme le nouveau hit shônen de cette fin d'année. Le manga est actuellement publié en France par– L'histoire est adaptée d'un manga publié au Japon depuis 2015 dans le magazine– En France, le manga est publié depuis un an par(7 tomes disponibles, voir le mini-site officiel).– La série est animée par le(Naruto, Boruto, Twin Star Exorcists, Bleach).: BLACK CLOVER (ブラッククローバー): 2017Format[/b] : épisodes de 23 minutes: Yûki Tabata: Tatsuya Yoshihara: Studio Pierrot