Deux épisodes pour raconter deux fois la même chose, ils sont vachement balaises sur cette série pour nous faire avaler n'importe quoi.

Bref, la mi-temps de série et l'intrigue a du progresser des trois premières lignes (sur quatre) qui la composent. On dirait que le shit va happener avec la sortie du truc machin of doom mais plus ça va et plus le rythme lymphatique m'ennuie.

La première série avait le bon gout de proposer un peu d'aventure. La, plus statique tu meurs.

When you dont afraid any sunshine, come on baby !



行けよ饒舌の 影よ来て導け