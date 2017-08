Episode 13 saison 7

Attention Spoilers

Apple Bloom se dirige vers le marché de Ponyville pour faire ses courses et tombe sur le stand d'un vendeur âgé du nom de Grand Pear qui propose des poires. Celui ci se montre très doux et gentil avec notre petite ponette et lui offre un bocal de jus de poires.De retour à la maison, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir que ce bocal suscite une peur panique chez Applejack et Big Mac qui s'empressent de le planquer afin que Granny Smith ne le voit pas !Ils lui expliquent alors que la simple vue de ces fruits causerait un courroux inimaginable chez Granny et lui évoquerait des mauvais souvenirs, lui rappelant les querelles qui déchiraient le clan de la famille Apple et celui de la famille Pear. Apple Bloom demande alors d'où vient l'origine des liens conflictuels entre les deux familles mais sa soeur et son frère aînés n'en savent rien. Sachant pertinemment que le sujet susciterait la colère de Granny, ils décident tous les trois d'aller voir Goldie Delicious pour en avoir le coeur net. Et, contre toute attente, celle ci leur fournira des informations sur leurs parents bien aimés...Et voilà... 7 ans après les débuts de la série, le voile est enfin levé sur le passé énigmatique des parents de Applejack. Un sujet ô combien risqué, tant il a donné lieu à de nombreuses spéculations chez les fans. Le staff allait il pouvoir écrire et réaliser un épisode à la hauteur de leurs attentes ?Et bien pour ma part, OUI, MILLE FOIS OUI !Cet épisode est une réussite totale !Il est sensationnel et fait selon moi partie des tout meilleurs de la série, au même titre que Amandine Fences (où Twilight retrouve Moon Dancer) et Crusaders of the Lost Marks.Cet épisode est absolument magnifique, il est résolument beau, poétique, drôle, incroyablement émouvant, subtil et passionnant de bout en bout.L'histoire d'amour de Bright Mac et Pear Butter est formidablement bien traitée, leur relation évolue petit à petit, elle ne sombre jamais à aucun moment dans les écueils de la guimauve et de la mièvrerie, et s'avère être romantique et extrêmement touchante.Bright Mac est franc, honnête, sincère et sensible, Pear Butter quant à elle est généreuse, altruiste, compatissante et à l'écoute de son prochain. D'ailleurs, j'adore son design que je trouve absolument superbe.Ils ont tous deux transmis leurs valeurs à leurs enfants: la sincérité et l'honnêteté à Applejack et Big Mac, l'empathie à Apple Bloom. De plus, les deux parents ont aussi des traits de caractère qui leur sont propres.Je trouve cela assez fabuleux que Pear Butter ait permis à Mrs Cake de trouver sa voie et sa vocation et que grâce à cela elle ait pu obtenir sa Cutie Mark... exactement comme le fait Apple Bloom avec ses amies Sweetie Belle et Scootaloo envers les poneys dans le besoin !Les querelles entre les deux familles sont un hommage évident à la célèbre histoire de Roméo et Juliette par William Shakespeare, néanmoins, le récit a aussi beaucoup d'atouts qui lui sont propres.J'avais aussi été très ému par ce passage où Big Mac demandait à Burnt Oak (un grand ami de ses parents) si il serait d'accord qu'ils se revoient afin qu'il lui parle davantage de ses parents, et celui ci les larmes aux yeux lui répond "Rien ne me ferait plus plaisir"...Quant à la chanson de Pear Butter elle est merveilleuse et fantastique, et c'est effectivement la plus belle depuis la chanson où les Cutie Mark Crusaders ont obtenu leur marques de beauté.Il y a aussi beaucoup de nostalgie et de mélancolie qui émanent de ce récit, on peut penser à Grand Pear qui regrette amèrement d'avoir renié sa fille, et, même si hélas elle n'est plus de ce monde, il veut sincèrement renouer les liens avec la famille Apple et enterrer la hache de la guerre, oublier pour de bon cette rancoeur et cette amertume qui gangrénèrent son coeur pendant si longtemps et se réconcilier avec Granny Smith.Quant au dénouement où l'on découvre ce pommier et ce poirier entrelacés et formant un coeur (correspondant aux graines que Pear Butter et Bright Mac ont enterré pour les faire pousser), il est tout simplement sublime, une des plus belles séquences de toute la série...Franchement en voyant un épisode comme celui là, c'est là qu'on se rend compte à quel point la série s'est améliorée, s'est bonifiée et a mûri au fil des saisons...Cet épisode respecte énormément la continuité ainsi que la bible de Lauren Faust...En bref, un épisode à la fois drôle, triste, mélancolique mais aussi rempli d'espoir et optimiste.Un vrai petit chef d'oeuvre ainsi que l'un des tout meilleurs épisodes de la série.A noter qu'en VO, Grand Pear est interprété par... William Shatner qui fut le capitaine Kirk dans Star Trek !C'est le deuxième acteur de cette saga à avoir participé à MLPFIM après John de Lancie qui interpréta le personnage de Q dans Star Trek the Next Generation !Qui sait, peut être que Patrick Stewart participera aux prochaines saisons ?