On a même Cuphead , nous



Mais le problème c'est surtout que la 2D c'est vu par beaucoup de joueurs comme cheap et moins belle que la 3D Unreal engine alors qu'au contraire elle demande autrement plus de ressources pour un niveau de finition équivalent. Il suffit de voir la réception de KOF XIII , à qui on reprochait d'être "pixélisé" quand le rendu de Street IV était salué.

Donc forcément c'est le serpent qui se mord la queue, ça vend moins, donc on peut investir moins de ressources, donc...



Yo-Dan a écrit: Non mais là c'est assez unanime quand même : ça ressemble plus à un free to play sur mobile qu'à un jeu PS4.

Probablement parce que c'est un jeu Vita en fait, soit un jeu qui demande à tourner avec des perfs inférieurs à la PS3.

Encore une fois, la comparaison avec des jeux 3DS ou mobile est abusé, c'est pas SI dégeux. C'est juste cheap.







C'est pas franchement honteux ça.







Bon ça par contre avec la texture reproduite 50 fois c'est autrement moins glorieux. Même si l'effet voulu était de reproduire le rendu de la Super Famicom.





Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.