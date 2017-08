Le mec force le trait, comme toujours chez ce genre de militants. Tu ne peux pas déposer l'idée d'" un jeune élève à lunettes en première année d’école de magie " mais tu peux déposer l'image d'Harry Potter avec sa cicatrise, sa chouette, son écharpe rouge et jaune et sa braguette magique. Et oui cette "marque" est ensuite reconductible ad vitam æternam .

Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans le monde de la propriété intellectuelle, à commencer par cette durée de 70 ans qui ne vise qu'à créer des générations de rentiers près à collaborer pour licencier les travaux de leurs ailleux. (famille Saint-Exupery je te regarde dans les yeux) Ou bien en effet quand on enregistre comme marque l'apparence précise d'un personnage, genre Tarzan ou Sherlock Holmes avec sa pipe et son deerstalker. Et autant Holmes il y a des moyens de contourner (il n'a jamais porté de deerstalker chez Conan Doyle après tout), autant Tarzan difficile de le représenter sans son pagne...



Mais non, un bot à la solde de Google ne pourra jamais enregistrer toutes les possibilité de l'imaginaire à lui tout seul afin de créer un monopole. Gardons les pied sur terre.

