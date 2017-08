1 marque page : Les Rôdeurs de la Nuit

SOUL KEEPER Tome 7

Auteur : Tsutomu Takahashi

192 pages, 8,99 EUR, Seinen



Ça y est, Kubo vient d’entamer son assaut final ! Malgré la vigilance et les efforts désespérés de Riyon, le malfaisant médium a finalement réussi à frapper le Premier ministre Kasuga, lequel s’est effondré en crachant du sang au moment où Sohachi Suzumoto rendait son dernier souffle... Heureusement, Kasuga a survécu. Mais cet épisode l’a convaincu d’une chose : il faut impérativement se débarrasser de Kubo au plus vite - sinon, c’est l’avenir du Japon tout entier qui risque de se trouver en péril !



HIBI CHOUCHOU Tome 12 (Dernier tome de la série)



Auteur : Suu Morishita

200 pages, , 6,99 EUR, Shōjo

Retrouvez pour la dernière fois, les héros de Hibi Chouchou et tous leurs amis, dans ce dernier volume regroupant des épisodes hors-série. Cette fois c’est au tour de Koharu, Yuri et de tous les personnages secondaires de la série d’avoir le premier rôle !



KOI FURU COLORFUL Tome 3

Auteur : Aï Minase

192 pages, 6,99 EUR, Shōjo

Haruto a invité Mashiro à l’accompagner à la fête de fin de soirée de la fête de l’école, ce qui est l’événement romantique le plus important pour les futurs jeunes couples du lycée ! Mais alors que Mashiro sent un vent de bonheur souffler sur sa vie sentimentale, elle note le comportement étrange de Miyu, ce qui risque de provoquer une crise avec Himeno. Ai Minase profite de la fête de l’école pour jeter le trouble dans la belle amitié de ses héros.



SHIKIGAMI Tome 4

Auteur : Toshiaki Iwashiro

192 pages, 6,99 EUR, Shonen



Réunis au grand complet, les dresseurs de la Guilde se livrent une lutte sans merci pour déterminer leur rang au sein de la future unité d’intervention spéciale anti-Hollow Rabbit. Suite à l’abandon de Karasuma, Kyosuke s’est qualifié pour le second tour où il affrontera soit Himetsuri, soit Hiura. En attendant de connaître le nom de son prochain adversaire, Karasuma propose de lui enseigner un secret qui pourrait s’avérer crucial dans un avenir proche !



BLACKROCK SHOOTER INNOCENT SOUL (Intégrale)

Auteur : Huke, Sanami Suzuki

592 pages, 15,20 EUR, Shonen



Dans l’Hazama, un univers entre la vie et la mort, vivent les âmes de ceux qui ne peuvent monter au ciel, ni rester sur Terre. C’est dans ce labyrinthe gigantesque que sont envoyées les Black Star afin de récupérer ces âmes errantes. Rock est une de ces jeunes filles privées de sentiments. Mais sa mission va s’avérer bien plus compliquée qu’elle ne l’imaginait, au fur et à mesure que ses souvenirs oubliés lui reviennent...



LES RÔDEURS DE LA NUIT Tome 1

Auteur : Koyoharu Gotouge

192 pages, 6,99 EUR, Shonen



Le Japon, au début du XXe siecle. Un petit marchand de charbon nommé Tanjiro vit une vie sans histoire dans les montagnes. Jusqu’au jour tragique où, après une courte absence, il retrouve son village et sa famille massacrés par un ogre ! La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur Nezuko. Hélas, au contact de la bête, celle-ci s’est à son tour métamorphosée en monstre... Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa sœur, c’est une longue aventure de sang et d’acier qui commence !