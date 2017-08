J'imagine que quand XSeed à repéré le jeu au Comiket et leur ont donné plus de moyens pour en faire quelque chose de présentable (cf la vidéo linkée plus haut) ils ont demandé un port console pour assurer plus de vente. Et que donc la PS4 s'est imposée puisque c'est la console du public JRPG.

Je suis surpris qu'il n'y ait pas de version Vita, les jeux Vanillaware ont lien prospérés dessus.



Mais ouais si le jeu est aussi charmant qu'il en a l'air faut lui espérer qu'à terme il soit dispo partout. On est d'accord.J'imagine que quand XSeed à repéré le jeu au Comiket et leur ont donné plus de moyens pour en faire quelque chose de présentable (cf la vidéo linkée plus haut) ils ont demandé un port console pour assurer plus de vente. Et que donc la PS4 s'est imposée puisque c'est la console du public JRPG. Le site japonais ne mentionne même pas l'existence de la version play Je suis surpris qu'il n'y ait pas de version Vita, les jeux Vanillaware ont lien prospérés dessus.Mais ouais si le jeu est aussi charmant qu'il en a l'air faut lui espérer qu'à terme il soit dispo partout.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.