Terminéavec les émeraudes et toutes les médailles d'or des Bonus Stages.Il faudrait trois pages pour être exhaustif. Résumé chevkraké : 15/20.Christian Whitehead aka Taxman l’a fait. Le fan number one, sorti une première fois des forums de Sonic Retro et de Sonic Stadium afin de porter du hérisson sur mobile pour le compte de SEGA, a terminé son premier jeu canonique, tamponné par Nagoshi au Japon, béni par Iizuka et vérifié par Hoshino. Avec sa petite équipe de sonicologues qui se lèvent le matin depuis vingt ans en se demandant pourquoi il y avait 8 Chaos Emeralds dans, il a en quelque sorte customisé sa sélection (agrémenté d’une poignée d’environnements neufs) à l’intention des amoureux de l’odyssée Megadrive. Le résultat est à la hauteur.On le sait, la plupart des niveaux desont des reconstructions de la série classique (1, 2, CD, 3, K). Une sorte de best-of où l'on retrouvera des tonnes, littéralement, d'idées empruntées à tous les épisodes et prolongées jusqu'à l'extrême en un tourbillon s'agitant dans tous les sens. Les zones sont divisées en deux actes, le second généralement plus audacieux et permissif, tant sur le plan graphique qu’avec le level-design, quand il n’introduit pas de nouveaux gimmicks tantôt malins tantôt vicieux. Un mini-boss ou bien Eggman en personne ponctuent chacun des 24 actes du jeu, occasionnant une série d’affrontements variés, élaborés, aux patterns souvent plus compliqués et retors que la moyenne. Carest un Sonic plutôt difficile, qui s'adresse à des convertis et peu porté sur la didactique. Il ne délivre pas d'indices et donnera du fil à retordre à ceux qui ne connaissent pas les opus Megadrive ; hyper-rapide, truffé de pièges et de placements plus méchants les uns que les autres, semé de bosses particulièrement agressifs et surchargé à l'écran, il demande assurément de l'engagement pour être maîtrisé. Quelques solides frustrations sont donc à prévoir à la découverte, mais il appartient au joueur de dominer les dénivelés. De braves épithètes s’appliquent aux nouvelles itérations des niveaux, qui épaulées par une physique irréprochable réussissent à retrouver (ou au moins par fragments) ce fameux "rythme" qui faisait la pertinence de la licence et son équilibre fragile entre vitesse, plateforme et recoins. Si certains levels ressemblent un peu trop à leur paternel (Chemical Plant Acte 1) d'autres, en particulier le ripolinage de Stardust Speedway (issu de) surclassent sans peine leur matrice en leur imprimant une fluidité dans l’action qu’ils n’avaient jamais connue auparavant. Le dernier quart du jeu connaît une hausse importante de la difficulté qui se traduit par un level-design riche mais pas mal alambiqué que seul un apprentissage consciencieux pourra surmonter.Les zones complètement inédites, au nombre de quatre, sont intéressantes et créatives, si l'on met de côté le premier acte médiocre de Mirage Saloon. Esthétiquement, l'équipe évolue dans un univers perdu entre la 32X et la Saturn, et le résultat irradie de l'esprit SEGA à l'instar de ces inscriptions univoques placardées partout dans Studiopolis Zone ("Welcome To The Next Level", "Genesis Does", "Lock On"). Conformément à beaucoup d’opus 2D y compris sur Game Boy Advance et Nintendo DS, le véritable dernier boss n’est débloquable qu’à la condition de réunir au préalable les Chaos Emeralds. La durée de vie du titre avoisine ainsi celle de l’association. Quel dommage, cependant, que les développeurs n’aient pas intégré au line-up un niveau tiré de, histoire de boucler ce panorama des années de scrolling horizontal du hérisson sur la Megadrive et ses extensions. Et d’offrir dans le même temps aux profanes un aperçu de l’un des volets les plus ésotériques de la série.Les Special Stages, au gameplay mitoyen de ceux deet(Saturn), sont aussi brutaux que leurs modèles, mais pas moins fantastiques. Ils sont la petite révélation du jeu. Du défi arcade et immédiat à l’intérieur de formes esthétiques psychédéliques évoquant l’âge d’or du constructeur. Pas facile du tout de prime abord, ils demandent de gérer des tas de choses à la fois : ramasser des rings pour augmenter le chronomètre, des boules bleues pour doper la vitesse, prendre des virages à la corde ou parfois sauter des obstacles... selon la technique choisie, les choses seront plus ou moins ardues. Autant dire que la panique est vite arrivée durant les stages plus avancés. J'ai pesté, ragé et adoré ces Special Stages... même si le premier pâtit de quelques petits ralentissements sur Switch - vous avez fait quoi chez Tantalus ? Les Bonus Stages eux sont une réédition du mini-game Blue Spheres de, avec 32 nouveaux parcours et un système de médailles implémenté ; pas original mais efficace comme l’était son prédécesseur, lequel en son temps avait occupé les kidz durant des heures. Obtenir les médailles d'or - qui nécessitent de ramasser tous les rings AVANT les boules bleues - est complètement facultatif mais représente un bon challenge pour les fans hardcore ; des dizaines d'essais en perspective.Le Time Attack et son leaderboard (prochainement hacké comme d’habitude) répondent à l’appel, ainsi qu’un mode 2J en écran splitté quasi-similaire à celui de, réservé aux plus nostalgiques des nostalgiques car si pointilleux dans l’hommage qu’il en imite sciemment la résolution écrasée d’époque... et convoque même Takenobu Mitsuyoshi () en annonceur. Enfin, le jeu propose des petites choses rigolotes à déverrouiller qui valent le détour... dont un autre mode pratiquable en 2J mais que je ne spoilerai pas car il fait ostensiblement référence à un ancien spin-off mineur de la série.La musique, majoritairement composée ou remixée par une autre figure bien connue du fandom devenu, le dénommé Tee Lopes, remplit tout à fait son office. Très inspiré par les sonorités souples des BGM de Naofumi Hataya (eten particulier), il fournit des instrumentaux ad-hoc, plaisants et groovy comme le furent les nineties cowabunga, sans pour autant égaler ses illustres maîtres. Le résultat incitera plus d’une fois à hocher la tête avec un rictus idiot.Je ne reviens pas sur la séquence d’animation 2D, un ravissement de par sa seule existence d’une part (la dernière vraie intro 2D remonte àen 2006), de par son design attachant et son exécution tonique d’autre part. L’effort de présentation va plus loin, via des phases intermédiaires d’animation de sprites, semblables à celles deet qui incorporent de la vie au jeu. Le fan-service est copieux, incessant, étalé de toutes les façons imaginables : telle animation fait écho à celle de, tel boss évoque tel autre de, des personnages oubliés "reviennent" le temps d'un effet jubilatoire lancé aux fans. Taxman s'est manifestement amusé. Hélas, la luxuriante périphérie dene concourt pas vraiment à rendre son story-telling plus lisible, et l’on a quelque peu l’impression de bondir d’une zone à l’autre sans vrai fil directeur, oblitérant le sentiment d’urgence des volets classiques.entretenait tant bien que mal l’illusion d’une unité grâce à son hub,lui demeure très imprécis dans ses enjeux. Tout juste croit-on comprendre que le jeu a un lien "scénaristique" avec l'imminent, via de nombreuses allusions diffuses.Reste l’indépassable regret d’avoir à faire à un titre qui, pour les deux tiers, s’apparente davantage à une compilation habilement remixée qu’à un véritable nouvel opus disposant de sa propre identité.souffre aussi de tous les défauts communs sans lesquels il ne serait pas un vrai Sonic : une poignée de bugs, quelques morts imprévisibles sans les avoir subies d'abord, et plus spécifiquement dans son cas, plusieurs bosses un peu pénibles et un écran quelquefois trop occupé. Mais la performance réalisée par l’équipe, appuyée sur une connaissance encyclopédique de la saga et secondée d’un prévisible succès de vente, est telle que l’on imagine mal l’expérience ne pas être réitérée dans les prochaines années.va nécessairement impulser un nouveau chapitre parfaitement inédit, peut-être même une sub-série qui ramènera sur le devant de la scène core-gameplay et personnages de l’ère MD/MS/GG tout en innovant dans les mécaniques amarrées.est un exercice de nécromancie qui ressuscite l’âme de SEGA devant un public incrédule. Si j’étais M. SEGA, je ne laisserais pas ceux qui l’ont mené à terme coucher à l’extérieur. Il y a sans doute deux ou trois très bons jeux à créer avec ces gars là, pour peu qu'ils s'assagissent un chouilla et avalisent l'idée quene signifie pas forcément