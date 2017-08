Je ne sabrerais pas encore le champagne. Ce n'était pas un procès en due forme mais une demande d'arbitrage pour établir clairement l'étendue des droits et régler un différent vis-à-vis de royalties. C'est courant dans le buisness.

Et dans cette histoire là c'est pas HG les "méchants", mais bien la Tatsu qui a cherché à récupérer de l'argent qui ne lui était pas du.



On pourrait s'attendre à ce que la Tatsunoko veuille récupérer les droits dans 4 ans, surtout vu la léthargie dans laquelle Robotech est tombé ces dernières années en comparaison à l'activité de Macross au Japon. Mais rappelons que Tatsunoko n'a pas les droits des Macross suivants, ils ne gagneront rien sur une exploitation occidentale de Plus ou Frontier . Et que HG sait maintenant pertinemment le temps qu'il leur reste pour exploiter la franchise, imaginons qu'ils arrivent à lancer le projet de film live dont ils parlent depuis plus de 30 ans et Tatsunoko pourrait décider qu'il y a plus d'argent à se faire en leur laissant les droits qu'en les récupérant.

Bien sûr il y a aussi tous les droits autour des jouets et le bordel que HG a foutu autour...





Une lecture critique de la décision d'arbitrage (plus intéressée par la partie Battletech que par les animes) :



